Η Πολεμική Αεροπορία «βγάζει το λάδι» στα ιπτάμενα τάνκερ των αμερικανών στη Λάρισα - Νέα συνεκπαίδευση

Η αεροπορική βάση της Λάρισας φιλοξενεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δύο ιπτάμενα τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Να υπενθυμίσουμε πως η ίδια βάση φιλοξενεί εδώ και καιρό και μια μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper των ΗΠΑ.Χθες, Τρίτη, η πτητική δραστηριότητα της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν έντονη και συμπεριελάμβανε και συνεκπαίδευση ελληνικών F-16 με τα αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ KC-135 σε περιοχή κοντά στην Κρήτη.Οι επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας εκμεταλλεύονται στο έπακρο την ύπαρξη των αμερικανικών τάνκερ στη Λάρισα και τα βάζουν στο πλαίσιο των ΝΑΤΟϊκών τους υποχρεώσεων να πετούν κάθε εβδομάδα δίνοντας την ευκαιρία στους έλληνες πιλότους των F-16 να βάζουν πολύτιμες ώρες σε εμπειρία εναέριου ανεφοδιασμού και μάλιστα μεγάλων σχηματισμών.Η σχετική ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας μάλιστα αναφέρει σχετικα: «Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες, διεξήχθη συνεκπαίδευση μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με αεροσκάφος KC-135 της U.S. Air Force (USAF) και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης Ε-3A Airborne Warning and Control System (AWACS) του ΝΑΤΟ.Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε ημερήσιος και νυχτερινός εναέριος ανεφοδιασμός, όπου η ΠΑ συμμετείχε με 48 εξόδους αεροσκαφών F-16 και η USAF με 2 εξόδους αεροσκάφους KC-135 της 134 Air Refueling Wing.Επίσης εκτελέστηκε αποστολή προστασίας και προσβολής Εναέριου Μέσου Υψηλής Αξίας [High Value Airborn Asset (HVAA)] με τη συμμετοχή 16 μαχητικών αεροσκαφών F-16, 4 Rafale και 2 Μ2000-5 της ΠΑ, καθώς και του KC-135 της USAF και του Ε-3Α AWACS»Μόλις την προηγούμενη Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, διεξήχθη και πάλι άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκαφών της U.S. Air Force (USAF).Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην συνεκπαίδευση εκείνη με 50 εξόδους αεροσκαφών F-16 και η USAF με 2 εξόδους αεροσκαφών KC-135 της 134 Air Refueling Wing που έχουν μετασταθμεύσει στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Λάρισας.Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση και η συντήρηση των πληρωμάτων των αεροσκαφών F-16 σε διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR) ημέρα και νύχτα.Την προπερασμένη Τρίτη 23 Μαΐου, στο πλαίσιο σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων και υλοποίησης του Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ έτους 2023 διεξήχθη συνεκπαίδευση μεταξύ Μαχητικών Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και Αεροσκαφών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην ευρύτερη περιοχή Νότια της Κρήτης.Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην συνεκπαίδευση με 53 εξόδους Μαχητικών Α/Φ F-16, ενώ από πλευράς IAF συμμετείχαν 2 Α/Φ Εναέριου Ανεφοδιασμού B707 Tanker της 120 Squadron (Desert Giants).