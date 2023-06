ΑΞΙΟΣ! Ρομπερτ Μενέντεζ: Ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Η τιμητική πλακέτα ανακήρυξης του σε Επίτιμο Μέλος της Ένωσης είναι ένα υπέροχο έργο τέχνης δημιουργία του συντοπίτη μας Πέτρου Γεωργαριου όπου αναγράφεται ο Όρκος των Μανιατών την 17η Μαρτίου 1821, ημέρα έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα του '21, καθως και τα εξής:This honorary membership presented to Senator Robert Menendez for the outstanding support to Greece.Είναι τιμή μας που η μεγάλη αυτή προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας αποτελεί Επίτιμο Μέλος μας. Ένας μεγάλος φιλέλληνας, ένας σύγχρονος Λόρδος Μπάιρον που εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη και αγωνίζεται για τα δικαιώματα της χώρας μας με όλες του τις δυνάμεις!Είμαστε ευγνώμονες και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και στους εκπροσώπους της Ένωσης που αποτελούν άξιους πρεσβευτές μας στην ομογένεια.