Οι ισχυροί στρατιωτικοί δεσμοί Ελλάδας – ΗΑΕ και η εκπαίδευση στην αντιτρομοκρατία

Advanced Diploma in Military Aircraft Airframe and Powerplant Maintenance EngineeringAdvanced Diploma in Military Aircraft Avionics Maintenance EngineeringAdvanced Diploma in Military Aircraft Electronics Maintenance EngineeringAdvanced Diploma in Military Aircraft Mechanical Maintenance Engineering.Στις ομιλίες τους o Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΒ, αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. κ. Ιωάννης Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, κ. Δημήτριος Παπακώστας συνεχάρησαν το σύνολο των σπουδαστών για την επιτυχή αποφοίτησή τους, επισημαίνοντας την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση που παρείχε το Πρόγραμμα Σπουδών.Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόρθωσε υπό τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας να αναπτύξει νέες μεθόδους και συστήματα διδασκαλίας και να αξιοποιήσει, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής, το βιομηχανικό περιβάλλον της ΕΑΒ, μέσω της διαδραστικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατάφερε να καλλιεργήσει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, βασιζόμενο στην υπευθυνότητα, τη συνέπεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα και τον σεβασμό.Επιπλέον τόνισαν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών είναι ακόμα μία απόδειξη των άρρηκτων δεσμών εμπιστοσύνης και αδελφοσύνης των δύο λαών, Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Στρατηγική στόχευσηΗ προσέγγιση Ελλάδος – ΗΑΕ αποτελεί προϊόν στρατηγικής στόχευσης και προσήλωσης και όχι ευκαιριακή σχέση που μπορεί να πηγάζει λόγω πολιτικών και χρονικών συγκυριών και που θα ατονήσει με την πάροδο του χρόνου. Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από κοινού τα τελευταία χρόνια σε στρατιωτικό επίπεδο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, θέτοντας ως στόχο τον ολοένα και υψηλότερο βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.Όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένως στο enikos.gr, η επιλογή της χώρας της Αραβικής χερσονήσου να στείλει μαχητικά αεροσκάφη και τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης στην Κρήτη για πάνω από ένα μήνα, εν μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης του ORUC REIS στα τέλη Αυγούστου του 2020 και η συμμετοχή πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στις συνεκπαιδεύσεις που έλαβαν χώρα εν συνεχεία αλλά και η συμμετοχή των ΗΑΕ στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 12» – που αποτελεί τον Στρατιωτικό Συνασπισμό Μεσογείου – αποδεικνύουν περίτρανα την κοινή αντίληψη των δύο χωρών για τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ασφαλείας και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου.Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμενων των Εμιράτων ήταν ο πρώτος Αρχηγός που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο ΓΕΕΘΑ στις αρχές του 2020, μόλις ο Στρατηγός Φλώρος ανέλαβε τα καθήκοντα του.Οι σχέσεις της χώρας μας με το μικρό πληθυσμιακά, πλην όμως ιδιαιτέρως ισχυρό λόγω οικονομικής ευρωστίας αλλά και επιρροής αραβικό κράτος, διάγουν την καλύτερη τους φάση κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες διαπνέονται από τις κοινές αρχές εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο της επίλυσης διμερών διαφορών.Επίσης η χώρα μας, όπως και τα ΗΑΕ έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στην περιοχή ως εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης αποτελούν μαζί με την Αίγυπτο το ανάχωμα στις αναθεωρητικές χώρες, που με τις μονομερείς όσο και προκλητικές τους ενέργειες δυναμιτίζουν περαιτέρω το κλίμα. Η σύναψη επομένως της διμερούς αμυντικής συμφωνίας αλλά και η διεύρυνση των συνεκπαιδεύσεων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών δείχνουν το δρόμο και για άλλες πιο ουσιαστικές συμφωνίες, οδηγώντας στην πραγμάτωση της πάντοτε επίκαιρης ρήσης: «Η ισχύς εν τη ενώσει»!