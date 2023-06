Ο Ελληνικός Στρατός ζήτησε να μάθει το κόστος για ακόμη 500 M2 Bradley!

Το ΓΕΣ όπως φαίνεται, έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της ενίσχυσης των τεθωρακισμένων ταξιαρχιών του με Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜ...



Το ΓΕΣ όπως φαίνεται, έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της ενίσχυσης των τεθωρακισμένων ταξιαρχιών του με Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ). Μετά από διάφορα δημοσιεύματα από έγκυρους αμυντικούς δημοσιογράφους σχετικά με 800 M2 Bradley, κάναμε περαιτέρω έρευνα. Τελικά οι πληροφορίες ισχύουν, και ο ΕΣ αιτήθηκε με Letter of Request for Price and Availability (LoR for P&A), την προσφορά από τις ΗΠΑ 500 επιπλέον τεθωρακισμένων Bradley. Τονίζουμε το «επιπλέον», διότι έχουμε ήδη αιτηθεί την παραχώρηση μέσω EDA (ως αποσυρόμενο δηλαδή υλικό) 300 M2A2ODS-SA χωρίς κόστος για την Ελλάδα. Αυτό έγινε κατόπιν πιέσεων που άσκησε ο ΑΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ, στο ταξίδι του 2022.Όπως είχαμε γράψει, ο ΕΣ έχει ανάγκες που φτάνουν τα περίπου 1.000 ΤΟΜΑ, αν και οι άμεσες είναι περίπου 800 οχήματα. Τα ΤΟΜΑ αυτά θα αντικαταστήσουν τα Μ113 από τις μονάδες ελιγμού, και θα επιτρέψει στις τελευταίες να διεξάγουν επιθετικές κινήσεις, διασπώντας τις γραμμές του εχθρού.Αν και παραμένει το έντονο ενδιαφέρον από τη Γερμανία για την προώθηση του ΤΟΜΑ Lynx, εντούτοις στο ΓΕΣ και το ΓΕΕΘΑ υπάρχει έντονος προβληματισμός για το υψηλό κόστος των 205 οχημάτων. Ακόμη κι αν αγοραστεί άλλο όχημα, όπως το CV90 της BAΕ Systems (ενισχυμένο ως υποψηφιότητα μετά τα τελευταία του συμβόλαια), και πάλι το κόστος θα φτάσει αρκετά ψηλά, ενώ ο ΕΣ βλέπει το απόθεμα των μεταχειρισμένων Marder 1 να μειώνεται λόγω παραχωρήσεων στην Ουκρανία. Οπότε το αίτημα για τα 500 επιπλέον Μ2 έχει αυτό ακριβώς το σκοπό να βρει λύσεις για ικανούς αριθμούς ΤΟΜΑ. Έτσι, ο ΕΣ κινήθηκε έξυπνα, καθώς με αυτή την κίνηση πετυχαίνει αρκετούς στόχους. Ενισχύεται το αίτημα για την δωρεάν παραχώρηση των πρώτων 300 Μ2, καθώς οι ΗΠΑ θα δουν θετικότερα το αίτημα. Πάμε δηλαδή σε ένα μίγμα δωρεάν παραχώρησης και αγοράς, που σαφώς θα ενδιαφέρει περισσότερο την Ουάσιγκτον.