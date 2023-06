Έβρος: ΜΚΟ υποστηρίζει πως 330 μετανάστες βρίσκονται σε νησίδα – Διαψεύδει τους αριθμούς η ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη επαγρύπνηση αλλά και επιφυλακή βρίσκονται τις τελευταίες μέρες οι Αρχές στον ποταμό Έβρο. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα σημ...

ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Έβρου αναφέρει πως υπάρχουν τρία καραβάνια μεταναστών, συνολικά 330 ατόμων, τα οποία έχουν καταλήξει σε νησίδα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η ΜΚΟ, οι τρεις ομάδες των μεταναστών προήλθαν από το τουρκικό έδαφος και βρίσκονται σε νησίδα έξω από τη Νέα Βύσσα.‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip — Alarm Phone (@alarm_phone) June 6, 2023 Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της ΜΚΟ και διευκρινίζουν ότι η ενημέρωση που έχουν μέχρι αυτή την ώρα είναι πως πρόκειται για περίπου 70 άτομα. Στην απέναντι πλευρά της όχθης του ποταμού φαίνεται πως οι λεονταρισμοί του Ερντογάν ξεκίνησαν αμέσως μετά τη νέα εκλογή του. Κι αυτό γιατί μόλις πριν από λίγα 24ωρα, πέρασαν τον Έβρο 91 μετανάστες.Οι Αρχές στον ποταμό βρίσκονται εδώ και ημέρες σε πλήρη επαγρύπνηση, ειδικά στα σημεία εκείνα, όπου η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει να υπάρχει φράχτης. Αυτά τα σημεία εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι δουλέμποροι των αθώων ψυχών.