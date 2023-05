Πολεμικό Ναυτικό: To νέο πλοίο προσδίδει νέες επιχειρησιακές ικανότητες -Η επιχειρησιακή διάσταση του νέου πλοίου δωρεά του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη

Το ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη προέβη στην πέμπτη κατά σειρά δωρεά σκάφους στο Π.Ν. Μετά το εκπαιδευτικό και τα τρία PSV που διαμορφώθηκ...

Πρόκειται για το ερευνητικό σκάφος Viking Vision της Eidesvik Shipping AS. Το σκάφος χτίστηκε το 1993 από την ισπανική Naval Gijon ως αλιευτικό και το 2007 μετασκευάστηκε σε ερευνητικό/σεισμικό σκάφος από την Westcontractors AS (Westcon) για λογαριασμό της Νορβηγικής εταιρίας θαλάσσιων ερευνών Eidesvik Shipping AS. Το πλοίο ακολουθεί τους κανονισμούς του νηογνώμονα DNV-GL και είναι χτισμένο κατά το πρότυπο +1Α1 ως προς τη μεταλλική κατασκευή, τα μηχανήματα και τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα. Επίσης σύμφωνα με τον νηογνώμονα φέρει χαρακτηρισμό ICE-C που σημαίνει ότι μπορεί να πλεύσει με ασφάλεια σε συνθήκες ελαφρού πάγου και χαρακηρισμό COMF-(V3) για σκάφη σχεδιασμένα για βελτιωμένη άνεση με τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών κ.α. Το «Viking Vision» είναι ένα από τα πιο ισχυρά σεισμικά σκάφη στον κόσμο που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Μπορεί να ρυμουλκήσει δεκατέσσερα σεισμικά καλώδια δώδεκα χιλιομέτρων το καθένα και διαθέτει δύο ανεξάρτητα συστήματα πρόωσης.Το πλοίο έχει ολικό μήκος 105 μέτρα, μήκος μεταξύ καθέτων σταθερών 89,5 μέτρα, πλάτος 24 μέτρα, βύθισμα 8,5 μέτρα, ύψος γάστρας μέχρι το κύριο κατάστρωμα 11,8 μέτρα και ύψος εξάλων 3,3 μέτρα. Το εκτόπισμα του είναι 9811 ΜΤ και το ωφέλιμο φορτίο 5052ΜΤ. Οι δεξαμενές καυσίμου έχουν συνολική χωρητικότητα 2542ΜΤ και οι δεξαμενές πόσιμου νερού τους 517ΜΤ. Επίσης διαθέτει ελικοδρόμιο στην πλώρη διαμέτρου 22 μέτρων κατασκευασμένο από αλουμίνιο ικανού να δεχτεί ελικόπτερο βάρους 12,8 τόνων.Το πλοίο στην παρούσα διαμόρφωση διαθέτει ενδιαιτήσεις για 70 άτομα σε 44 καμπίνες, 18 μονόκλινες και 26 δίκλινες. Διαθέτει ακόμη Νοσοκομείο, χώρο συσκέψεων, γραφεία, χώρους αναψυχής καθώς και γυμναστήριο με σάουνα.Το πλοίο επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 17 κόμβους περίπου κινούμενο από μία τετράχρονη κύρια μηχανή Wartsila 16V32 των 7360kw @ MCR που κινεί μία έλικα Kamewa Ulstein CP μεταβλητού βήματος και διαμέτρου 4,4 μέτρων μέσω μειωτήρα τύπου F11642 της Rolls Royce. Διαθέτει ένα πηδάλιο της Becker τύπου φτυαριού με πτερύγια (Spade type with flaps).Επίσης διαθέτει στην πρύμνη δύο ηλεκτρικούς προωστικούς κινητήρες (azimuth thrusters) Kamewa Aquamaster CP US285 των 2500 kw ο καθένας και στην πλώρη έναν ηλεκτρικό έλικα χειρισμού πλώρης (bow thruster) Kamewa Ulstein TT 2200 DPN των 1200kw. Ο συνδυασμός των azimuth thrusters του bow thruster και του πηδαλίου προσφέρει στο πλοίο εξαιρετικές ικανότητες ελιγμών.Το σύστημα ελέγχου πρόωσης είναι το Helicon X3 της Rolls Royce. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από ένα σταθμό ελέγχου και διαθέτει έναν μοχλό ελέγχου ανά έλικα ή προωθητή, και μια οθόνη αφής που μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση πολλών ελίκων και προωθητήρων.Οι παραπάνω αυξημένες ανάγκες ηλεκτρικού φορτίου του πλοίου ικανοποιούνται από 3+1 ηλεκτρομηχανές MaK 9M25 / 8M25 των 3 x 2850kw και 1 x 2540 kw αντίστοιχα. Η MaK είναι κατασκευαστής ναυτικών κινητήρων από το 1922, με πλούσια ιστορία παραγωγής στη βόρεια Γερμανία. Το 1997 η Caterpillar απέκτησε τη MaK. Επίσης το πλοίο διαθέτει και μία γεννήτρια άξονα Alconza των 2334 kw. Η γεννήτρια του άξονα λειτουργεί ως δυναμό και παράγει ρεύμα κατά την περιστροφή του άξονα της προπέλας κατά τη διάρκεια της κίνησης του πλοίου. Η διάταξη αυτή έχει το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης καυσίμου όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω διότι μέρος των αναγκών ηλεκτρικού φορτίου καλύπτεται από την γεννήτρια αυτή. Για έκτακτες καταστάσεις όπως ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας το πλοίο διαθέτει την Emergency Generator τύπου Volvo Penta των 239kw. Το παραγόμενο ηλεκτρικό φορτίο διανέμεται από το σύστημα Wartsila LLC που απαρτίζεται από τέσσερις ηλεκτρικούς πίνακες διανομής φορτίου.Το πλοίο έχει εγκατεστημένους στο ανοιχτό κατάστρωμα τρεις γερανούς της McGreggor. Οι δύο από αυτούς με δυνατότητα ανύψωσης φορτίου 10 τόνους με βραχίονα 10 μέτρων και 8 τόνων με βραχίονα 17 μέτρων βρίσκονται πίσω από το ακκομμοδέσιο δεξιά και αρίστερα και ο τρίτος με δυνατότητα ανύψωσης φορτίου 10 τόνους με βραχίονα 10 μέτρων και 5,5 τόνων με βραχίονα 17 μέτρων βρίσκεται στην πρύμνη.Το πλοίο διαθέτει 2 ναυαγοσωστικές λέμβους τοποθετημένες σε εσοχές της υπερκατασκευής δεξιά και αριστερά. Η κάθε λέμβος έχει χωρητικότητα 70 ατόμων και καθελκύεται από γερανό ACEBi 44150 ST Herblon. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει και η λέμβος διάσωσης τύπου Norsafe Magnum 750 και καθελκύεται από γερανό της TTS Marine, HL9DP-A-MOB3500 FR. Η Magnum 750 πετυχαίνει 30 κόμβους μέγιστη ταχύτητα και διαθέτει μηχανή Steyr K43 -256 των 230 ίππων. Τέλος υπάρχουν και 4 βαρελάκια με ναυαγοσωστικές σχεδίες των 35 ατόμων έκαστη.Το πλοίο διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τις επικοινωνίες και την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικής γέφυρας δείχνει, μεταξύ άλλων, ραντάρ JRC JMA 25 και JRC JMA 30, σόναρ JRC JFE-380, AIS, ECDIS, πυξίδα Taiyo, ημερολόγιο JLN-205, Simrad AP9 Mk III αυτόματος πιλότος, JRC MX-420 GPS , GMDSS Simple CMDx, JUE-410 Fleet 77 Inmarsat C, JRC NCR 333 navtex, JCY-1700 VDR, JRC JUE-85C V-sat Inmarsat C, Tron TR 20 VHF, Motorola GM2 JRC 360/ JHS-770S VHF και Motorola GP340 UHF.Το Vikikng Vision ως πλοίο πολλαπλών αποστολώνΜε τις κατάλληλες μετασκευές και προσθήκες ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού το σκάφος θα μπορούσε να γίνει mothership είτε για ειδικές επιχειρήσεις είτε για αντιναρκικές επιχειρήσεις.Ως πλοίο μάνα για ειδικές επιχειρήσεις θα μπορούσε να μεταφέρει αριθμό RHIB των ειδικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να εξαπολυθούν από την γλύστρα στην πρύμνη και από τους γερανούς του καταστρώματος. Επίσης το ελικοδρόμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποβίβαση ή επιβίβαση προσωπικού όπως και από ελικόπτερο ειδικών επιχειρήσεων είτε για ειδικές αποστολές είτε για αποστολές CSAR.Αντίστοιχα ως πλοίο μάνα θα μπορούσε να μεταφέρει ειδικά σκάφη drones για ναρκοπόλεμο επικουρώντας τις υπάρχουσες δυνάμεις ναρκοπολέμου του Π.Ν. Τα Mothership για ναρκοπόλεμο είναι μία καινούρια τάση και ήδη τα πολεμικά ναυτικά του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας και του Βελγίου στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση.Παράλληλα το πλοίο σε ειρηνική περίοδο θα μπορούσε να συνεπικουρεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές για ανακούφιση από φυσικές καταστροφές.