Thracian Star 23: Παρούσα και στον βουλγαρικό ουρανό η Πολεμική μας Αεροπορία

Από την Δευτέρα 24 έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετείχαν στην Διμερή Άσκηση με την επωνυμία «THRACIA...

Από την Δευτέρα 24 έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετείχαν στην Διμερή Άσκηση με την επωνυμία «THRACIAN STAR 23» που πραγματοποιήθηκε στο FIR Σόφιας, με την συμμετοχή Μαχητικών Αεροσκαφών (Α/Φ) από την Βουλγαρία.Η Άσκηση, η οποία είναι τύπου INVITEX-LIVEX (Invitation to an Exercise – Live Exercise) Μικρής Κλίμακας, εντάσσεται στο πλέγμα των διεθνών δράσεων των ΕΔ που έχουν σκοπό την ενίσχυση της Στρατιωτικής Συνεργασίας με σύμμαχες Χώρες, και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό πλαίσιο.Σκοπός της Άσκησης ήταν η εκπαίδευση και εξοικείωση των ΕΔ της Βουλγαρίας επί των διαδικασιών τυποποίησης της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ Standards) σε αντικείμενα αεροπορικής φύσεως, και κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν αντικείμενα εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training – DACT) με σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας σε αντικείμενα Αέρος – Αέρος (Air to Air).Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε σε αυτήν με 2 Α/Φ F-16 της 111 Πτέρυγας Μάχης, ενώ από πλευράς Πολεμικής Αεροπορίας της Βουλγαρίας συμμετείχαν 2 MIG-29.