Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην Άσκηση “SPANISH MINEX 23” (ΦΩΤΟ)

Από την Δευτέρα 08 έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Άσκηση με την ονομασία «SPANISH MINEX 23» που διοργανώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Ισπανίας, και πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μεσογείου με την συμμετοχή Ναυτικών Μονάδων της Μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two – SNMCMG2), του Βελγίου, των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ρουμανίας.



Η «SPANISH MINEX 2023» είναι τύπου INVITEX-LIVEX-MCMEX (Invitation to an Exercise – Live – Mine Countermeasure Exercise), και κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν αντικείμενα αντιναρκικών επιχειρήσεων υπό ασύμμετρη απειλή σε ναρκοθετημένες περιοχές ρηχών υδάτων και εισόδους λιμένων.



Η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην «SPANISH MINEX 23» εντάσσεται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού που έχει εκπονηθεί από το ΓΕΕΘΑ και αφορά στην συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης, οι οποίες συμβάλλουν στην επαύξηση της μαχητικής τους ικανότητας και στην ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας τους σε διασυμμαχικό πλαίσιο.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Άσκηση με το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) ΕΥΡΩΠΗ ως μέλος της SNMCMG2.



Κατά την διάρκειά της υλοποιήθηκαν σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια, όπως παρακάτω:



Ασκήσεις Ναυτικών Προχωρητικών Ελιγμών (Miscellaneous Exercise – MISCEX).



Γυμνάσια εν πλω επαύξησης μαχητικής ικανότητας.



Εκπαίδευση ομάδας μάχης με Αυτόνομα Υποβρύχια Οχήματα (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) σε πολύ ρηχά νερά (Very Shallow Water – VSW).



Σύνθεση και ανταλλαγή αναγνωρισμένης εικόνας επιφανείας και αντιαεροπορικού πολέμου.



Αντιναρκικές επιχειρήσεις (Mine Countermeasure – MCM) σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.



Αντιμετώπιση ΧΒΡΠ περιστατικών (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense – CBRN).



Αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.



Αντιμετώπιση παρασυρόμενης νάρκης.