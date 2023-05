Μεγάλη ενίσχυση με αντιαρματικά EuroSpike και οχήματα ENOK A.B για την Εθνική Φρουρά!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γράφοντα, η Κύπρος έχει ήδη υπογράψει συμφωνία για την αγορά αντιαρματικών πυραύλων της οικογένε...

H κοινοπραξία έχει την αρμοδιότητα προώθησης των πυραύλων της οικογένειας SPIKE στην Ευρώπη και κατασκευής τμημάτων των συστημάτων στην Γερμανία.Οι πληροφορίες δόθηκαν στον γράφοντα σε συζήτηση με εκπροσώπους της EuroSpike στην πρόσφατη DEFEA 2023 και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου σήμερα κατά την παρουσίαση του συστήματος σε συνέδριο Άμυνας και Ασφάλειας που διεξάγεται στη Λευκωσία το διήμερο 15-16 Μαΐου 2023.Όπως πρώτο είχε αναφέρει το DEFENCE ReDEFiNED το 2021, η Εθνική Φρουρά ενδιαφερόταν για την απόκτηση αντιαρματικών πυραύλων 5ης γενεάς και τα τότε δεδομένα συνηγορούσαν ότι οι δυνητικές επιλογές προέρχονταν τόσο από την Ευρωπαϊκή αγορά όσο και από το γειτονικό Ισραήλ. Το ενδιαφέρον για την απόκτηση τέτοιων συστημάτων αλλά και λοιπών μέσων επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Πετρίδης, στον απολογισμό του Υπουργείου το 2021.Το επίμαχο οπλικό σύστημα έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 5.500 μέτρων και διατίθεται σε δύο εκδόσεις (HEAT και Multipurpose).Ο πύραυλος είναι σχεδιασμένος για το σύγχρονο πεδίο μάχης με πολλαπλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου την δυνατότητα “Fire and forget”, “Fire and Observe” και “Fire to Target Coordinates”.Το σύστημα διαθέτει επίσης αντοχή σε παρεμβολές (gps jamming) και έχει πολυφασματικό αισθητήρα (IR/VIS).Ο πύραυλος SPIKE LR2 δύναται να χρησιμοποιηθεί από πεζά τμήματα, εκτοξευόμενος από οχήματα, αλλά και να τοποθετηθεί σε σκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με την EuroSpike, η Κύπρος θα προμηθευτεί αριθμό διασκευασμένων οχημάτων τα οποία όπως βλέπετε στην εικόνα πιο πάνω είναι τα ENOK A.Β της γερμανικής ACS, με εκτοξευτή SPIKE LR2 (δείτε το άρθρο πιο κάτω).Τεχνικά χαρακτηριστικά πυραύλου SPIKE LR2:Βάρος: 12.7 κιλάΜήκος: 1,17 μέτραΔιαμέτρημα: 130 χιλ.Βεληνεκές: 5,500 μέτρα από εκτοξευτή εδάφους, έως 16,000 μέτρα εκτοξευόμενος από ελικόπτεροΣτο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι αν και το υπόψη σύστημα ενδείκνυται να για χρήση ως αντιαρματικό σύστημα, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντιαεροπορικό σύστημα για εναέριους στόχους, με ταχύτητα έως και 70 χλμ/ώρα.Σημειώνεται τον περασμένο Νοέμβριο η Γερμανική Κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αγορά από Εθνική Φρουρά 175 αντιαρματικών πυραύλων SPIKE, ενώ πρόσφατα η Ελλάδα ανακοίνωσε την αγορά των συστημάτων SPIKE NLOS, έκδοση η οποία αποτελεί και την κορωνίδα του συστήματος.Η έκδοση SPIKE ER-2 με βεληνεκές έως και 16 χιλιόμετρα είναι πιστοποιημένη και για χρήση στα ελικόπτερα Airbus H145M, τα οποία θα προμηθευτεί η Εθνική Φρουρά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την εκτενή μας παρουσίαση από την EUROSATORY 2022, πιο κάτω.*Του Αθανάσιου ΤσάκαλουΠηγή: defence redifined