Πώς δημιουργήθηκε το στρατιωτικό σιωπητήριο, από έναν στρατηγό που δεν ήξερε μουσική, αλλά έβρισκε βαρετό το παλιό εμβατήριο...

Ο Νταν Μπάτερφιλντ έμεινε γνωστός στην ιστορία για τη μελωδία που σφύριξε και οδήγησε στη δημιουργία του στρατιωτικού σιωπητηρίου. Ο στρατηγός Νταν Μπάτερφιλντ Όλα ξεκίνησαν όταν δημιουργήθηκε προβληματισμός για το σάλπισμα που ακουγόταν στο τέλος της ημέρας μετά το σιωπητήριο. Το 1862 στο τέλος μιας τυπικής στρατιωτικής ημέρας, ο στρατηγός Μπάτερφιλντ κάλεσε τον σαλπιγκτή της ταξιαρχίας στη σκηνή του. Παραπονέθηκε για το σάλπισμα που ακουγόταν.«Δεν ήταν αρκετά μουσικό». Ο σαλπιγκτής Όλιβερ Γ. Νόρτον έλεγε ότι ο Μπάτερφιλντ ήθελε ένα σάλπισμα το οποίο θα προέτρεπε με τη μουσική του τους άντρες να σβήσουν τα φώτα και να ξαπλώσουν για να ξεκουραστούν στην ησυχία του στρατοπέδου. O σαλπιγκτής Όλιβερ Νόρτον Ο στρατηγός θέλησε να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος όμως δε μπορούσε να γράψει μουσική. Γι’ αυτό και σφύριξε τη μελωδία στο σαλπιγκτή Νόρτον.Για το νέο προσκλητήριο σάλπισμα που δημιουργήθηκε, ο Μπάτερφιλντ φαίνεται να εμπνεύστηκε από κομμάτια ενός παλαιότερου το οποίο δεν παιζόταν πια. Αποφάσισε να το αναθεωρήσει για να αποτυπώσει τη διάθεση που επιθυμούσε. Για αρκετό καιρό ο σαλπιγκτής Νόρτον έπαιζε στην τρομπέτα τη μελωδία που ο στρατηγός του σφύριζε, μέχρι αυτός να ικανοποιηθεί. Τη μέρα που τελικά συμφώνησε, ο σαλπιγκτής χρησιμοποίησε τη νέα μελωδία το βράδυ εκείνης της μέρας για να σημάνει τη λήξη της. Όταν οι στρατιώτες άκουσαν την καινούργια μελωδία, άρχισαν να προσθέτουν στίχους στο τραγούδι.«Put out the lights, go to sleep, go to sleep, go to sleep» Οι σαλπιγκτές από τις άλλες ταξιαρχίες, που είχαν στρατοπεδεύσει κοντά, εντυπωσιάστηκαν τόσο που και αυτοί άρχισαν να το χρησιμοποιούν. Από εκεί και πέρα η νέα μελωδία διαδόθηκε σε όλο το στράτευμα, καθώς επίσης και στον στρατό της Συνομοσπονδίας. Έτσι δημιουργήθηκε η μελωδία που αναγγέλλει τη λήξη της στρατιωτικής ημέρας. Η συνεργασία ενός στρατηγού και ενός σαλπιγκτή δημιούργησαν τις 24 μουσικές νότες που καθιερώθηκαν ως το στρατιωτικό σιωπητήριο....mixanitouxronou