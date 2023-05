Πολεμική Αεροπορία: Το ελικόπτερο AW-139 που την κάνει ανίκητη στον αέρα – 14 ιπτάμενα «βέλη» – Ποιο είναι το αντίπαλο δέος

H Πολεμική Αεροπορία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση 14 ελικοπτέρων να καλύψει τις ανάγκες στις σε Έρευνα και Διάσωση(Search...

H Πολεμική Αεροπορία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση 14 ελικοπτέρων να καλύψει τις ανάγκες στις σε Έρευνα και Διάσωση(Search and Rescue) και να αντικαταστήσει τα συνολικά δεκατέσσερα ξεπερασμένα AB-205/AB-212 τα οποία διαθέτει στο στόλο της. Εκτός του Ιταλικού AW-139 εξετάζει το πανίσχυρο Αμερικανικό Black Hawk στο εργοστάσιο κατασκευής του οποίου στο PalmBeach της Φλόριντα βρέθηκε πρόσφατα το Newpost και παρουσίασε το για δεκαετίες πολύ επιτυχημένο ελικόπτερο το οποίο έχει ως πλεονεκτήματα την μεγάλη του αξιοπιστία αφού έχει δοκιμαστεί στα εκατοντάδες στρατιωτικές επιχειρήσεις ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση της Airbus για το Η175 η οποία όμως συγκεντρώνει σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newpost ελάχιστες πιθανότητες επιλογής.Ήδη για το UH-60M Black Hawk έχει ήδη αποσταλεί έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω LOR από την Ελλάδα για για συνολικά 35 ελικόπτερα που θα καλύψουν τις ανάγκες της Αεροπορίας Στρατού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει αναπτύξει για την υποστήριξη των ελικοπτέρων ένα Κέντρο το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση 24/7 και παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες επικοινωνίας είτε για την άμεση αποστολή ανταλλακτικών σε ελάχιστο χρόνο, είτε για την τεχνική βοήθεια με στόχο τη συνεχή διαθεσιμότητα η οποία σύμφωνα με την Leonardo στο AW-139 αγγίζει το 90%. Επιπλέον σύμφωνα με το κατασκευαστή τα AW-139 είναι φθηνότερα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά ενώ και το κόστος χρήσης τους ανά ώρα πτήσης είναι χαμηλότερο κατά 1.000 ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό κέρδος για μια αεροπορία που θα χρησιμοποιεί 14 ελικόπτερα σε βάθος χρόνου 20 έτη υπολογίζεται στα 180 εκ.Το Ιταλικό best seller ελικόπτερο μπορεί να απογειωθεί με maximumβάρος 7 τόνους και να μεταφέρει έως και 15 επιβάτες μαζί με το διμελές πλήρωμα του. Να επιχειρεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες και με κατάσταση θαλάσσης 6. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας EASA και το οποίο αναφέρεται στο εγχειρίδιο του χειριστή είναι ότι μπορεί να πετά συνεχώς για μια ώρα έχοντας πλήρη απώλεια λαδιού στο κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης το οποίο θεωρείται το πιο κρίσιμο για την πτήση του ελικοπτέρου μηχανικό τμήμα. Ενώ επιπλέον μπορεί να πετά και με τον ένα από τους δύο Pratt & Whitney κινητήρες που διαθέτει με πλήρεις δυνατότητες ώστε να ολοκληρώσει τη αποστολή του και να επιστρέψει πίσω στη βάση του.Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του AW-139 αποτελεί δίχως άλλο η μεγάλη ταχύτητα την οποία μπορεί να αναπτύξει-το διαπιστώσαμε στην πτήση επίδειξης-η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 165 ΝΜ δηλαδή άνω των 300 χλμ την ώρα κατατάσσοντας το ελικόπτερο στην κορυφή στην κατηγορία του. Με την ταχύτητα αλλά και τον πολύ σύντομο χρόνο προετοιμασίας για απογείωση και ανάληψη αποστολής να αποτελούν σημαντικά αβαντάζ για Search and Rescue επιχειρήσεις.Επιπλέον η μεγάλη του εμβέλεια- έως 5 ώρες στα 1200 χλμ- του δίνει τη δυνατότητα για πτήσεις σε μεγάλες αποστάσεις από τη βάση του. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τους κατασκευαστές το AW-139μπορεί να απογειωθεί από το Καστέλι στην Κρήτη να φτάσει έως τις ακτές της Λιβύης και να παραμείνει εκεί για περίπου 20 λεπτά πετώντας συνεχώς σε αποστολή Έρευνας-Διάσωσης, να περισυλλέξει από τη θάλασσα δύο ναυαγούς και να επιστρέψει με ασφάλεια πίσω στη βάση του χωρίς ανεφοδιασμό. Αντίστοιχα μπορεί να το από την Ανδραβίδα έως τις Ιταλικές ακτές ή από την Ελευσίνα έως όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.Και μόνο το γεγονός ότι ήδη περισσότερα από 1140 ελικόπτερα AW-139 έχουν πουληθεί σε περίπου 90 χώρες σε κάθε γωνιά της υφηλίου και έχουν ήδη ξεπεράσει τις 3,7 εκ ώρες πτήσης αρκεί για να χαρακτηριστεί το AW-139 ως το best seller ελικόπτερο των τελευταίων ετών ειδικά για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης SAR(Search andRescue) ενώ αποτελεί ελικόπτερο που χρησιμοποιείται από όλες σχεδόν τις παράκτιες πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν πλωτές γεωτρήσεις παγκοσμίως. Τουλάχιστον 500 AW-139 έχουν ήδη πουληθεί σε διαμόρφωση SAR καλύπτοντας το 53% της παγκόσμιας αγοράς και ήδη έχουν ξεπεράσει το 1 εκ ώρες πτήσεις.Mε βασικά του «όπλα» την ενσωμάτωση τεχνολογίας τελευταίας γενιάς σε όλα τα συστήματα του ελικοπτέρου, την πλήρη υποστήριξη με στόχο συνεχή διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία αλλά και το χαμηλό σύμφωνα με τον κατασκευαστή κόστος συντήρησης το Ιταλικό best seller ελικόπτερο AW-139 αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές του προγράμματος για τα καινούργια ελικόπτερα της Πολεμικής μας Αεροπορίας.