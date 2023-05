«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2023»: Εικόνες από τη μεγάλη πολυεθνική άσκηση στην Κύπρο

Έρευνα και Διάσωση στην περιοχή ευθύνης (Search and Rescue Area of Responsibility – SAR) της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την συμμετοχή προσωπικού και μέσων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ιταλία.Σκοπός της Άσκησης ήταν η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε διαδικασίες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης αμάχων, επιβεβαιώνοντας την δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενεργεί αποτελεσματικά σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.Κατά την διάρκειά της, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με την Φρεγάτα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και 1 Ελικόπτερο AS-332 Super Puma σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue - SAR) καθώς και αεροδιακομιδής τραυματιών.