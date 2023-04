Α/ΓΕΕΘΑ με τον Αμερικανό SACEUR που μας επισκέπτεται

Την Τρίτη 11 Απριλίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος υποδέχθηκε τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπη...

Την Τρίτη 11 Απριλίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος υποδέχθηκε τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) και Διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (United States European Command – U.S. EUCOM) General Christopher G. Cavoli, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, η οποία είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται από τον SACEUR σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την πρώτη να έχει λάβει χώρα τον Αύγουστο 2022, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.Κατά την συνάντησή τους, η οποία έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αφού συνεχάρη τον Στρατηγό Cavoli για την επιτυχή ολοκλήρωση ένταξης της Φινλανδίας στην Συμμαχία, επισήμανε την ιδανική συγκυρία πραγματοποίησης της επίσκεψης, ενόψει της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee in Chiefs of Defence Session) τον προσεχή Μάϊο και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στο Βίλνιους της Λιθουανίας.Συζητήθηκαν επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.Πιο συγκεκριμένα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σε Συμμαχικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας την επικρατούσα ασταθή κατάσταση στην Συρία, στην Λιβύη και στον Λίβανο, καθώς και την επιδείνωση των σχέσεων της Συμμαχίας με την Ρωσία ως συνέπεια της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Αναφέρθηκε στην ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο σε δράσεις και επιχειρήσεις, όσο και σε διμερή και πολυμερή σχήματα εταιρικής συνεργασίας, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην αμοιβαία πρόθεση περαιτέρω αναβάθμισής της.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι είναι κατά των προσπαθειών που αποσκοπούν στον επανασχεδιασμό χαρτών της περιοχής και των αντίστοιχων μεθοδεύσεων καταστρατήγησης του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και πάσης φύσεως αναθεωρητισμών από όπου και αν προέρχονται.Επίσης εξήρε την διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να εγγυώνται τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας.Αναφέρθηκε τέλος στην στρατηγική σημασία και αξία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις τόσο των ΗΠΑ όσο και άλλων Συμμάχων και εταίρων μας, όπως επίσης και στην διαρκή προσπάθεια διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την μεταστάθμευση στις εγκαταστάσεις της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) στο Στεφανοβίκειο του Βόλου της 1st Combat Aviation Brigade (CAB) καθώς και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 REAPER της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην 110 ΠΜ.Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του SACEUR, ο Διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής-Πολιτικής-Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ Υποπτέραρχος (ΕΑ) Απόστολος Μητσόπουλος παρουσίασε θέματα αμυντικής πολιτικής καθώς και τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, και ακολούθησε συζήτηση.