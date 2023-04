O Αρχηγός ΓΕΑ στο Μπορντώ της Γαλλίας με τα «πρώτα γεράκια» της Ευρώπης

Στο Μπορντώ της Γαλλίας βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΑ συμμετέχοντας στο ετήσιο συνέδριο των Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών των χωρών της Ευρώπης...













Στο Μπορντώ της Γαλλίας βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΑ συμμετέχοντας στο ετήσιο συνέδριο των Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών των χωρών της Ευρώπης.του Χρήστου ΜαζανίτηΟ Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο των Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών των χωρών της Ευρώπης (European Air Chiefs’ Conference – EURAC), που πραγματοποιήθηκε στο Μπορντώ της Γαλλίας, από την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου έως και την Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου.Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν σε διαπιστώσεις από την κρίση στην Ουκρανία, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πολιτικοστρατιωτικό περιβάλλον, καθώς και στις πολυδιάστατες επιχειρήσεις σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Αρχηγός συμμετείχε σε Ομάδα συζήτησης με θέμα «Order in Uncertainty» και πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Planning in the Infobesity era». Στην Ομάδα συμμετείχαν επίσης, η VP Marketing & Public Affairs at Perligens, κυρία Eve Arakelian, ο Commander of Allied Air Command, General James B. Hecker και ο Commander of the Croatian Air Force, General Michael Križanec.