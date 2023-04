Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Μέσω Τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Σύνοδο της Στρατιωτι...

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας (Military Committee Conference in Chiefs of DefenceSession – MCCS), κατά την οποία συζητήθηκαν οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Συμμαχία σε όλα τα επιχειρησιακά πεδία και τις γεωγραφικές περιοχές.Οι Αρχηγοί Άμυνας αφού καλωσόρισαν στην Συμμαχία τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Φινλανδίας, ενημερώθηκαν από τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SupremeAlliedCommander Europe – SACEUR) General Christopher G. Cavoli για την πρόοδο υλοποίησης της επιχειρησιακής σχεδίασης για την Αποτροπή και την Άμυνα του Ευρω-Ατλαντικού Χώρου («Concept of Deterrence and Defense of the Euro – Atlantic Area» – DDA), καθώς και για την εξέλιξη του νέου Μοντέλου Σχεδίασης των Δυνάμεων της Συμμαχίας («New Force Model» – NFM) που υιοθετήθηκε στην Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2022, και αντάλλαξαν απόψεις για τον συντονισμό των τρεχουσών εθνικών και διασυμμαχικών δράσεων.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατά την παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην διαδικασία έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδίων (RegionalPlans) τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο τόσο για την αναθεώρηση των Σχεδίων Στρατηγικού Επιπέδου όσο και για τον μετέπειτα Τακτικό Σχεδιασμό.Επίσης, τόνισε τις δυνατότητες που παρέχουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Συμμαχία και στην επιχειρησιακή ικανότητα των Χερσαίων και Ναυτικών Τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (Special Operations Land TaskGroup – SOLTGs και Special Operations Maritime TaskGroup – SOMTGs), ώστε να είναι ικανά να δρούν άμεσα και αποφασιστικά για την Αποτροπή και την Άμυνα του ΝΑΤΟ.