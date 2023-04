Το CNN καρφώνει την Τουρκία: Αμερικανικό στρατιωτικό έγγραφο αποκαλύπτει ότι η Wagner προσπάθησε να αγοράσει όπλα από μέλος του ΝΑΤΟ

Το καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο CNN σε ρεπορτάζ των Zachary Cohen και Jennifer Hansler, τονίζει ότι μια ρωσική παραστρατιωτική ομάδα που...

-Το μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία, σύμφωνα με ένα έγγραφο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που διέρρευσε και το οποίο έλαβε το CNN.ΤΙΤΛΟΣ: Leaked US military document reveals Russia’s Wagner mercenary group tried to buy weapons from NATO member – Το αμερικανικό στρατιωτικό έγγραφο που διέρρευσε αποκαλύπτει ότι η ρωσική μισθοφορική ομάδα Wagner προσπάθησε να αγοράσει όπλα από μέλος του ΝΑΤΟΤο έγγραφο που διέρρευσε φαίνεται να δείχνει τα βήματα που έχει κάνει η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική ομάδα Wagner για να προσπαθήσει να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητές της, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία – στον οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο – συνεχίζεται χωρίς σημάδια υποχώρησης.Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία θεωρείται ευρέως εταίρος με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, που παρέχει άμεση στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία και έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στη ρωσική εισβολή. Είναι επίσης η έδρα μιας μεγάλης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται πυρηνικά όπλα και λειτουργούν ως προφανές προειδοποιητικό σήμα για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας κατά των μελών του ΝΑΤΟ.Σύμφωνα με τις αναφορές απόρρητων πληροφοριών των ΗΠΑ, που αναφέρονται στο έγγραφο, προσωπικό της ομάδας Wagner συναντήθηκε με «τουρκικές επαφές» στις αρχές Φεβρουαρίου, με σκοπό «να αγοράσουν όπλα και εξοπλισμό από την Τουρκία», που θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από μισθοφόρους της ομάδας Wagner που πολεμούν μαζί ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.Δεν είναι σαφές ποιες ήταν αυτές οι «επαφές» ή εάν η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε τις συναντήσεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η Τουρκία έχει προχωρήσει σε πωλήσεις όπλων στην ομάδα Wagner.Ωστόσο, η πιθανότητα ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ να πωλεί όπλα σε ρωσικές μισθοφορικές δυνάμεις πιθανότατα θα μπορούσε να εγείρει σοβαρές ανησυχίες στην Ουάσιγκτον και να περιπλέξει τη σχέση της Άγκυρας με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, οι οποίες περιεγράφηκαν σε ένα τμήμα του εγγράφου που διέρρευσε με τίτλο «Μάλι, Ρωσία, Τουρκία: Η Wagner αναζητά όπλα από την Άγκυρα», υποδηλώνουν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η ομάδα των Ρώσων μισθοφόρων έχει τουλάχιστον βολιδοσκοπήσει την κατάσταση.Σύμφωνα με το έγγραφο που διέρρευσε, ομάδα Wagner σχεδίαζε επίσης να χρησιμοποιήσει τα όπλα και τον εξοπλισμό από την Τουρκία στο Μάλι, όπου η ομάδα διατηρεί σημαντική παρουσία.Το έγγραφο δεν αναφέρει μόνο πληροφορίες σχετικά με την ομάδα Wagner που επιδιώκει να αγοράσει όπλα από την Τουρκία, αλλά και ότι η παραστρατιωτική ομάδα σχεδίαζε να επαναλάβει τη στρατολόγηση κρατουμένων από τις φυλακές της Ρωσίας.Η μοναδική σχέση της Τουρκίας με τη ΡωσίαΑμερικανοί αξιωματούχοι παλεύουν εδώ και καιρό με την περίπλοκη πραγματικότητα της μοναδικής σχέσης της Τουρκίας με τη Μόσχα σε σύγκριση με αυτή άλλων μελών του ΝΑΤΟ. Η τουρκική κυβέρνηση έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλούς συμμάχους του ΝΑΤΟ, έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση της Μόσχας.Ένα άλλο έγγραφο, που έχει στη διάθεσή του το CNN, αναφέρει στοιχεία πληροφοριών ότι τουρκικές εταιρείες βοηθούσαν στην αποφυγή κυρώσεων για έναν άλλο βασικό σύμμαχο του Πούτιν: τη Λευκορωσία.Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να καταστείλουν τέτοιες προσπάθειες, για να αποφύγουν τις κυρώσεις, ακόμη και από εταιρείες που εδρεύουν σε συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ. Την Τετάρτη, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε δύο τουρκικές εταιρείες, οι οποίες είπε ότι υποστηρίζουν το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας, αψηφώντας τις υπάρχουσες κυρώσεις. https://hellasjournal.com