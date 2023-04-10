ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ...!!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΡΕΜΑΣΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ...

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ... ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! Π...
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ... ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1821, ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΡΕΜΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε'. ΚΑΙ ΘΑΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΥΖΩΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ...
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