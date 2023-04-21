Η αλήθεια σας αρέσει δεν σας αρέσει... Η Κρήτη στήριζε την 21η Απριλίου! Σπάνιες φωτογραφίες από την επίσκεψη Παπαδόπουλου!

ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΤΤΑΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΉΤΑΝ ΕΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΕ...
ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΤΤΑΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΉΤΑΝ ΕΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ... ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.... ΚΑΙ ΨΑΞΤΕ, ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΕΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ... ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" - STOXOS@GMAIL.COM
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