Η Lockheed Martin είναι ο προτιμητέος επενδυτής για την ΕΑΒ

Η Lockheed Martin είναι ο προτιμητέος επενδυτής που προκρίνεται για να αναλάβει την τύχη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Η αμε...











Η Lockheed Martin είναι ο προτιμητέος επενδυτής που προκρίνεται για να αναλάβει την τύχη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Η αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία αεροδιαστημικής που έχει αναπτύξει μακροχρόνια σχέση, άνω των 75 ετών, με την Ελλάδα, όπως αναφέρουν στο Euro2day.gr κυβερνητικές πηγές, πληροί τις προϋποθέσεις για να αναλάβει ως στρατηγικός επενδυτής την ΕΑΒ.

Εκτός από τη Lockheed Martin (LM), ενδιαφέρον για την ΕΑΒ έδειξαν και οι Airbus και Dassault, όμως η LM, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πληροί τα περισσότερα από τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί στον διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας. Κρίσιμος παράγοντας για την οριστικοποίηση της συναλλαγής, η οποία παραμένει άγνωστο αν θα ολοκληρωθεί πριν ή μετά τις εθνικές εκλογές, είναι το επενδυτικό πλάνο της LM για την ΕΑΒ.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΑΒ προβλέπει το «σπάσιμό» της σε δύο οικονομικές οντότητες, την Asset Co (πάγια και τις υποδομές) και την Commercial Co, με την είσοδο στην τελευταία στρατηγικού επενδυτή. Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 49% στην εμπορική εταιρεία -το 51% θα παραμείνει στα «χέρια» του Ελληνικού Δημοσίου-, αλλά, μέσω της συμφωνίας μετόχων, θα έχει τον έλεγχο της διοίκησης. Η Asset Co θα απορροφήσει όλα τα υφιστάμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία και το υλικό της ΕΑΒ, ενώ θα παραμείνει 100% ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Από την άλλη, η εμπορική εταιρεία, που δεν θα έχει υποχρεώσεις ούτε περιουσιακά στοιχεία εκτός από εμπορικές συμβάσεις, θα είναι και υπεύθυνη για τη συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων της Asset Co μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας αποκλειστικής μίσθωσης. Επίσης στις υποχρεώσεις της Εμπορικής Εταιρείας θα είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Asset Co και η πρόσληψη και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Στην ΕΑΒ, στο τέλος του 2021, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, απασχολούνταν 1.625 άτομα, ενώ με τις προσλήψεις που διενεργήθηκαν την τελευταία διετία, το σύνολο του προσωπικού της ΕΑΒ ανέρχεται στα 1.700 άτομα και με την περάτωση πλέον της τελευταίας προκήρυξης ξεπερνούν τα 1.900. Το πόσοι εξ αυτών θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα θα το αποφασίσει ο επενδυτής, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχει πρόγραμμα μεταφοράς ή αποζημίωσης, κατά το μοντέλο που έχει υιοθετηθεί στο παρελθόν σε ΕΒΖ, ΕΛΒΟ, κ.λπ.