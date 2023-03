Και αυτόν θέλουμε... Αντιαρματικός πύραυλος Javelin… Ιδού πως λειτουργεί και σκοτώνει (vid.)

O αντιαρματικός πύραυλος FGM-148 Javelin των Raytheon και Lockheed Martinαποτελεί το βασικό όπλο αυτής της κατηγορίας του αμερικανικού στ...

Αν και έχει μικρότερο βεληνεκές από τον ρωσικό Kornet, διαθέτει διπλάσιου βάρους πολεμική κεφαλή. Είναι σχεδιασμένος να πλήττει τα εχθρικά άρματα από πάνω, εκεί δηλαδή που η θωράκισή τους είναι ασθενέστερη, ενώ μπορεί να πλήξει και οχυρώσεις, ή αντιπάλους σε οικήματα, καθώς και χαμηλά ιπτάμενους στόχους. Μεταφέρεται από ομάδα δύο ανδρών και το συνολικό βάρος του συστήματος είναι 22,3 κιλά (το αντίστοιχο του Kornet είναι 29 κιλά χωρίς το τρίποδο, 67 κιλά με αυτό).Το Kornete υπερέχει σε βεληνεκές και στην κοινή έκδοση και στην έκδοση ΕΜ και σε διατρητική ικανότητα, αλλά το Javelin θεωρείται μάλλον πιο εύχρηστο, λόγω της ιδιότητάς του να πετά αυτόνομα προς τον στόχο μετά την εκτόξευσή του με τον χειριστή, κυριολεκτικά, να πυροδοτεί και να το ξεχνά (fire and forget). Το Kornet κατευθύνεται με σύστημα SACLOS (Semi-automatic command to line of sight). Πάνω από 5.000 Javelin έχουν βληθεί μέχρι στιγμής στα πεδία των μαχών, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν