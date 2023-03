ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ... Ακόμα και η ουδέτερη Ελβετία ετοιμάζεται για τα χειρότερα- ασκήσεις προσγείωσης σε αυτοκινητοδρόμους

Αυτό προκύπτει από μια ομιλία του διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας Πίτερ Μερτς και την οποία ανέφερε σήμερα η Schweiz am Wochenende.Μιλώντας στο Bottighofen, ο Μερτς μίλησε για την ανάγκη ανοικοδόμησης της χαμένης τεχνογνωσίας των ενόπλων δυνάμεων, του πιο σύγχρονου μαχητικού αεροσκάφους στον κόσμο, του F-35, των drones και του πολέμου στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που οδήγησε επίσης σε αλλαγή γνώμης στον ελβετικό στρατό.«Θυμάται κανείς από εσάς ότι οι πιλότοι μαχητικών απογειώνονταν περιστασιακά και προσγειώνονταν σε αυτοκινητόδρομους;» ρώτησε ο στρατηγός δύο αστέρων, «σκοπεύουμε να το κάνουμε ξανά».Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να απογειωθούμε και να προσγειωθούμε ξανά με αεροπλάνα από πρώην στρατιωτικά αεροδρόμια ή αυτοκινητόδρομους το συντομότερο δυνατό», διαβεβαίωσε ο διοικητής.Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε είκοσι στρατιωτικά αεροδρόμια και αρκετούς αυτοσχέδιους διαδρόμους στους αυτοκινητόδρομους, στους οποίους μπορούσαν να απογειώνονται και να προσγειώνονται μαχητικά αεροσκάφη.Οι αυτοκινητόδρομοι κατασκευάστηκαν ακριβώς σε ευθεία γραμμή για τμήματα περίπου δύο χιλιομέτρων και εξοπλισμένοι με εύκολα αφαιρούμενα κεντρικά εμπόδια πρόσκρουσης.Κατασκευάστηκαν χωρίς το πράσινο στη μέση. Τμήματα του αυτοκινητόδρομου που έγιναν «αεροδιάδρομοι» εντοπίστηκαν σε Muensingen (BE), Oensingen (SO), Alpnach (OW), Lodrino (TI), Sion (VS), Flums (SG) και Payerne (VD).Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, αυτά τα τμήματα θα μπορούσαν να γίνουν αεροδρόμια σε λιγότερο από έξι ώρες.Δύο ώρες μετά την απογείωση του τελευταίου αεροπλάνου, ο αυτοκινητόδρομος θα μπορούσε να ανοίξει ξανά, όπως αναφέρει η ιταλική il Tempo.--