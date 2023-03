ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ για την ελληνική αεράμυνα… οι επιδόσεις και οι κατασκευαστές

Το βρετανικό σύστημα κάθετης εκτόξευσης, αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει το σύστημα Rapier και αξιοποιεί τον πύραυλο CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) που χρησιμοποιείται στο ναυτικό αντιαεροπορικό σύστημα Sea Ceptor που ήδη υπηρετεί σε αρκετές ναυτικές δυνάμεις. Το σύστημα Sky Sabre αποτελείται από:• Ένα αυτοκινούμενο ραντάρ έρευνας AESA 3D, 360 μοιρών, μέσης εμβέλειας Giraffe Agile Multi-Bean (AMB) της σουηδικής εταιρείας Saab. Το ραντάρ λειτουργεί στην C band (5.4–5.9 GHz) έχει εμβέλεια 100-120 χλμ, έρευνα κατ’ ύψος 20 χλμ, με δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου στο αρχικό και ενδιάμεσο στάδιο εκτόξευσης 24 συνολικά πυραύλων κατά 24 διαφορετικών στόχων.• Το αυτοκινούμενο Κέντρο Ελέγχου Πυρός MIC4AD (Modular Integrated C4I Air and Missile Defence System) της ισραηλινής εταιρείας Rafael, καθώς και• Αυτοκινούμενες μονάδες πυρός εξοπλισμένες με 8 πυραύλους CAMM κάθετης εκτόξευσης έκαστη, με δυνατότητα κάθετης ψυχρής εκτόξευσης χρησιμοποιώντας γεννήτριας αερίων.Το σύνολο των παραπάνω συστημάτων είναι εγκατεστημένο επί οχημάτων MAN 8×8 τύπου HX77. Ο CAMM είναι ένα πυραυλικό σύστημα Fire and Forget και δεν χρειάζεται τη χρήση ραντάρ ελέγχου πυρός για την καταύγαση του στόχου. Ο πύραυλος έχει μήκος 3,2 μέτρα διάμετρο 166 χλστ, βάρος 99 κιλά, εμβέλεια 25+ χλμ, επιχειρησιακή οροφή 10 χλμ, πυραυλοκινητήρα χαμηλού ακουστικού ίχνους και μέγιστη ταχύτητα στην αρχική φάση της εκτόξευσης Mach 3 (1.020 μέτρα/δευτερόλεπτο).Ο πύραυλος διαθέτει σύστημα αμφίδρομης ζεύξης δεδομένων μέσω του οποίο λαμβάνει πληροφορίες από το Κέντρο Ελέγχου Πυρός MIC4AD και φυσικά το ραντάρ έρευνας από την εκτόξευση μέχρι το τελικό στάδιο της αναχαίτησης, οπότε και ενεργοποιείται ο αισθητήρας ενεργού ραντάρ που διαθέτει ο οποίος εγκλωβίζει το στόχο. Η κεφαλή του πυραύλου είναι υψηλής εκρηκτικότητας θραυσματογόνα και πυροδοτείται είτε κατά την επαφή με το στόχο, είτε κατά την προσέγγιση αυτού. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά στόχων όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, αεροχημάτων, πύραυλοι πλεύσης και πυρομαχικά ανεμοπορίας. Το σύστημα βρίσκεται σε υπηρεσία στον Βρετανικό Στρατό από το Δεκέμβριο του 2021.