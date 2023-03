Σε ποια χώρα είναι τα ψηλότερα παιδιά – Πού βρίσκεται η Ελλάδα ...

Το γράφημα με το μέσο ύψος των αγοριών και των κοριτσιών στην Ελλάδα όπως δημοσιεύεται στην έρευνα Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participantsΌσον αφορά την Ελλάδα, ο μέσος όρος για τα αγόρια είναι λίγο χαμηλότερα από το 1,80 μ. ύψος ενώ τα για τα κορίτσια τα 1,65 μ. όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα που περιλαμβάνεται στην έρευνα.Στο πλαίσιο της έρευνας, η επιστημονική ομάδα δεν παρέλειψε να μελετήσει τα δεδομένα αναφορικά με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των παιδιών, έναν σημαντικό δείκτη για τη σχέση υγιούς βάρους – ύψους.Καθώς διαπιστώθηκε, η διαφορά από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο ΔΜΣ μεταξύ των χωρών ήταν περίπου 25 κιλά.Σε κάποιες χώρες, ενώ τα παιδιά είχαν υγιή ΔΜΣ στην ηλικία των πέντε ετών, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλήξουν υπέρβαρα στην ηλικία των 19 ετών.Σύμφωνα με τους ερευνητές, μολονότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα γονίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ύψος και το βάρος των παιδιών, η διατροφή και το περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες.Τέλος, με τις παγκόσμιες πολιτικές διατροφής να επικεντρώνονται επί το πλείστον σε ανήλικους κάτω των πέντε ετών, επεσήμαναν ότι η μελέτη τους υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στα πρότυπα ανάπτυξης παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας. «Πρέπει οι πολιτικές να στραφούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας με παράλληλη μείωση του κόστους υγιεινών τροφίμων που θα βοηθήσουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών», σχολίασε η Δρ Andrea Rodriguez Martinez από το Imperial College, η οποία συμμετείχε στην έρευνα.https://ygeiamou.gr/