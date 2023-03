Άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Η Ελλάδα δεν… καταθέτει τα όπλα στο Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και να βρίσκονται σε εγρήγορση, παρά το κλίμα κατευνασμού που επικρα...



Στην «ΑΡΙΑΔΝΗ 23», οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με:





Την Φρεγάτα (Φ/Γ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ως πλοίο έδρας του Διοικητή Διοίκησης Ναρκοπολέμου (Δ/ΔΝΑΡ).

Τα Ναρκοθηρευτικά (ΝΘΗ) ΕΥΡΩΠΗ και ΕΥΝΙΚΗ.

Την Κανονιοφόρο (Κ/Φ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.

Το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ένα Ελικόπτερο S-70B της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού.

Δύο Μαχητικά Αεροσκάφη F-16.

Μία Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

Ένα Σκάφος Ανορθόδοξου Πολέμου.











Επιπλέον συμμετείχε προσωπικό και μέσα από σύμμαχες και φίλες Χώρες ως εξής:H Μόνιμη Συμμαχική Αντιναρκική Δύναμη 2 (SNMCMG2) με τα εξής πλοία:



➢ Το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) TCG YZB GUNGOR DURMUS από την Τουρκία.



➢ Το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) ESPS TAJO από την Ισπανία.



➢ Το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) ITS NUMANA από την Ιταλία.



➢ Το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) HNLMS MAKKUM από την Ολλανδία.



Επιπλέον συμμετείχε προσωπικό και μέσα από σύμμαχες και φίλες Χώρες ως εξής:H Μόνιμη Συμμαχική Αντιναρκική Δύναμη 2 (SNMCMG2) με τα εξής πλοία:➢ Το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) TCG YZB GUNGOR DURMUS από την Τουρκία.➢ Το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) ESPS TAJO από την Ισπανία.➢ Το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) ITS NUMANA από την Ιταλία.➢ Το Ναρκοθηρευτικό (ΝΘΗ) HNLMS MAKKUM από την Ολλανδία.









Οι ΗΠΑ με 3 Αυτόνομα Υποβρύχια Οχήματα (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) REMUS 100 και 6 χειριστές, καθώς και Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών.

Το Βέλγιο με 1 Αυτόνομο Υποβρύχιο Όχημα (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) REMUS 100 και 4 χειριστές.

Η Ιρλανδία με 1 Αυτόνομο Υποβρύχιο Όχημα (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) REMUS 100 και 6 χειριστές.

Η Ρουμανία με 2 Αξιωματικούς Επιτελείς καθώς και 1 Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών.

Η Βουλγαρία με 2 Αξιωματικούς Επιτελείς.

Αξιωματικοί παρατηρητές από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Του Χρήστου ΜαζανίτηΜπορεί να εκλείπουν οι προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση… κατάθεσης των όπλων στο Αιγαίο.Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, με μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού μεταξύ των οποίων και σκάφος ανορθόδοξου πολέμου να συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση Αριάδνη, που οργάνωσε το ΓΕΕΘΑ, με την συμμετοχή 8 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.Η «ΑΡΙΑΔΝΗ» πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 6 έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου, με την συμμετοχή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two/ SNMCMG2).H Άσκηση είναι τύπου INVITEX (Invitation to an Exercise), διεξάγεται σε ετήσια βάση και αφορά στην εφαρμογή διαδικασιών, τεχνικών και αντιμέτρων Ναρκοπολέμου για την αντιμετώπιση ευρέως φάσματος τύπου ναρκών, υπό ρεαλιστικές συνθήκες και σε περιβάλλον πολλαπλών και ασύμμετρων απειλών.Η Άσκηση, εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας του συνόλου των συμμετεχόντων, καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας τους.