«Όβριος κι αρματωμένος δεν γίνεται» Ανακαλύψαμε ποιος πρωτοκατέγραψε την αντισημιτική φράση του Κολοκοτρώνη που αμφισβητούν οι Εβραιολάγνοι ιστορικοί

Μεταφέρουμε από τον έντυπο "Στόχο"Είναι πασίγνωστη η φράση του Κολοκοτρώνη «Οβριός κι αρματωμένος δεν γίνεται». Τα γνωστά τσιράκια των Εβραίων που λυμαίνονται την Ιστορική Επιστήμη στην Ελλάδα την αμφισβητούν και επί δεκαετίες διαδίδουν πως ο Γέρος του Μωριά ουδέποτε ξεστόμισε την αντισημιτική αυτή φράση που πρωτοκατέγραψε το 1927 στην «Ιστορική Ανθολογία του 1821» ο Γιάννης Βλαχογιάννης (1867-1945). Την Κολοκοτρωνέϊκη φράση αναπαράγει και ο Σπύρος Μελάς στην σελ. 332 του βιβλίου του «Ο Γέρος του Μωριά» (1957) με ελάχιστες διαφορές από τον Βλαχογιάννη.Για να αντιληφθείτε περί τίνος πρόκειται, ο «Στόχος» παραθέτει ευθύς αμέσως το περιστατικό (που συνέβη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η Άλωση της Τριπολιτσάς τον Σεπτέμβρη του 1821) όπως το καταγράφει ο πρώτος διδάξας Γ. Βλαχογιάννης: «Ήλθε κι ένας Εβραίος, ο πλουσιώτερος της χώρας. Φορούσε στη μέση ένα ζευγάρι πιστόλες, χρυσές διαμαντοστόλιστες. Το μάτι του Κολοκοτρώνη άρπαξε αυτό το παράξενο. – Μπά, Οβριός κι αρματωμένος δε γίνεται!.. Του πήρε τα πιστόλια και τάχωσε στο σελάχι του»…ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ SAMUEL G. HOWE ΑΠΟ ΤΟ 1828 ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ!..Εκτός από τον Μελά, αναφέρει το περιστατικό με κάποιες μικρές διαφορές από τον Βλαχογιάννη και ο Κυριάκος Σιμόπουλος στο «Πώς είδαν οι Ξένοι το 1821» (1979). Επί 196 χρόνια, ουδείς μάς έχει ενημερώσει ποια ήταν η πηγή του πρώτου καταγράψαντος (1927) την Κολοκοτρώνεια φράση, Γιάννη Βλαχογιάννη. Χάρις στο Google Search, ο «Στόχος» είναι σήμερα σε θέση να σας αποκαλύψει αυτό που δεν μπόρεσαν να βρούν τόσοι και τόσοι ιστορικοί…ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ: Η αντισημιτική φράση του Γέρου του Μωριά «Οβριός κι αρματωμένος δεν γίνεται», πρωτοκατεγράφη ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ το 1828 ζώντος του Θοδωρή Κολοκοτρώνη!.. Περιλαμβάνεται στο περίφημο αυτοβιογραφικό βιβλίο «Historical Sketch of the Greek Revolution» («Ιστορικό Σχεδίασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως») του κορυφαίου Αμερικανού ΦιλέλληνοςSamuel Gridley Howe (1801-1876) που έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση ως χειρουργός, αλλά και ως πολεμιστής (1824-27).Στην σελίδα 61 του βιβλίου του, ο Howe περιγράφει την διήμερη ανακωχή που έγινε κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς, όταν οι πλούσιοι Τούρκοι διαπραγματευόντουσαν την ελευθερία τους με τον Κολοκοτρώνη και τους δικούς του. Οι Τούρκοι ζήτησαν να παρίστανται στην διαπραγμάτευση ο Δημήτριος Υψηλάντης και κάποιοι Ευρωπαίοι, προκειμένου να είναι σίγουροι πως ο Κολοκοτρώνης θα τηρήσει την συμφωνία. Ο Γέρος του Μωριά, όμως, αρνήθηκε την πρόταση των Τούρκων και έκανε μόνος του τις διαπραγματεύσεις μαζί τους.ΓΡΑΦΕΙ Ο SAMUEL HOWE: «…He received rich presents, in diamonds, and jewels ; and a truce was agreed upon for two days. Among those who came out to the conference was a Jew, one of the richest men of the place ; and who wore in his belt a pair of rich gold mounted pistols, sparkling with diamonds. These attracted the eye of Colocotroni—" ha !" cried he, " a Jew, and armed ! this must not be ;" and seizing them, he stuck them into his own belt as a lawful prize.»ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: «Ο Κολοκοτρώνης έπαιρνε πλούσια δώρα σε διαμάντια και κοσμήματα. Είχε συμφωνηθεί μια διήμερη ανακωχή. Μεταξύ αυτών που ήλθαν στην συνάντηση, ήταν και ένας ΕΒΡΑΙΟΣ, ένας από τους πλουσιώτερους ανθρώπους του τόπου. Και ο οποίος φορούσε στην ζώνη του ένα ζευγάρι από πλουσιοπάροχα χρυσοστόλιστα πιστόλια, πάνω στα οποία άστραφταν διαμάντια. Αυτά προσέλκυσαν το μάτι του Κολοκοτρώνη: «Χά!», κραύγασε, «ένας Εβραίος και αρματωμένος!.. Αυτό δεν γίνεται»!.. Και αρπάζοντάς τα, τά έχωσε στην δική του ζώνη σάν νόμιμη ανταμοιβή»!..ΙΔΟΥ, λοιπόν, πού βρήκε την κάργα αντισημιτική φράση του Κολοκοτρώνη ο Γιάννης Βλαχογιάννης και την πρωτοκατέγραψε 99 χρόνια αργότερα στην «Ιστορική Ανθολογία» του: Στα απομνημονεύματα του κορυφαίου Αμερικανού φιλέλληνος Samuel G. Howe!.. Ας το βουλώσουν, λοιπόν, οι Εβραιολάγνοι ιστορικοί: Με τα σημερινά κριτήρια, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΗΣΑΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ κι αν ζούσαν σήμερα, θα πήγαιναν φυλακή για παραβίαση του Αντιρατσιστικού Νόμου. Ουδείς Αγωνιστής του 1821 γούσταρε τους Εβραίους κι είναι γνωστό τι λέγανε γι’ αυτούς ο Καραϊσκάκης και ο Μακρυγιάννης…ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2.500 ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ!..ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κάτι άλλο φοβερό που μάς κρύβουν στα σχολεία είναι το εξής: Από τους 2.500 περίπου φιλέλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ!.. Αλλά και από τους δεκάδες χιλιάδες Εβραίους που ζούσαν το 1821 στην σημερινή Ελληνική Επικράτεια, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ δεν φιλοτιμήθηκε να πολεμήσει στο πλευρό των Ελλήνων!.. Σύμφωνα με το βιβλίο «Οι Φιλέλληνες του 1821» του Μπάμπη Άννινου που εξέδωσε ο «Γαλαξίας» μεσούσης της Χούντας (1971), μεταξύ 1821 και 1830, οι Φιλέλληνες που έπεσαν στο Πεδίο της Τιμής μαχόμενοι υπέρ της Ελευθερίας των Ελλήνων ήσαν 286.Από αυτούς οι 121 ήσαν Γερμανοί, οι 56 Γάλλοι, 50 Ιταλοί, 11 Ελβετοί, 10 Αγγλοι, 8 Δανοί, 7 Κορσικανοί, 5 Πολωνοί, 4 Αυστριακοί, 3 Σουηδοί, 3 Σκώτοι, 2 Ισπανοί, 1 Πορτογάλος, 1 Ούγγρος, 1 Ιρλανδός, 1 Βέλγος, 1 Ολλανδός, και ένας Αμερικανός. Ακόμη και μουσουλμάνος ύπήρξε Φιλέλλην: Ο Αιγύπτιος Δαβουσί, που είχε υπηρετήσει στην Ιλη των Μαμελούκων του Μεγάλου Ναπολέοντος και έπεσε στην Μάχη του Πέτα, όπου «επολέμησεν ως ήρως. Εφόνευσε όσους εχθρούς ήδυνήθη δια της ακτηρίδος του όπλου του και έπεσε νεκρός διάτρητος ύπό πληγών έπί σωρών εχθρικών πτωμάτων», γράφει ο Άννινος.ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ: Εβραίος πεσών υπέρ της Ελλάδος δεν υπήρξε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ καθ’ όλη την διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως κι αυτό μάς το κρύβουν επί 196 χρόνια στα σχολεία, για να μην αρχίσουμε να ψυλλιαζόμαστε πόσο θανάσιμα μάς μισούν οι Εβραίοι…Εφημερίδα "Στόχος"