Αυτό το μαθηματικό πρόβλημα για 7χρονους, μπέρδεψε ακόμη και πατέρα καθηγητή μαθηματικών! –Ζήτησε βοήθεια στο Twitter

Μπερδεμένος με την άσκηση γεωμετρίας της 7χρονης κόρης του, ένας λέκτορας μαθηματικών κατέφυγε στο Twitter για να ζητήσει βοήθεια.

Ο δρ. Κιτ Γιατς, συν-διευθυντής του Κέντρου Μαθηματικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπαθς και συγγραφέας του βιβλίου «The Maths of Life and Death», μοιράστηκε την εργασία των μαθηματικών της κόρης του στο Twitter, σε μια προσπάθεια να βρει τη σωστή απάντηση. Η ερώτηση, συνοδευόμενη από μια εικόνα ενός ημικύκλιου, ρωτούσε τους μαθητές: «Αλήθεια ή ψέματα; Αυτό το σχήμα έχει δύο ορθές γωνίες. Εξήγησε την απάντησή σου».

«Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με την απάντηση;»

Αναρτώντας το πρόβλημα στο Twitter, ο μαθηματικός και πατέρας δύο παιδιών έγραψε: «Αυτή ήταν η εργασία μαθηματικών της 7χρονης κόρης μου τη Δευτέρα. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με την απάντηση;». Και πρόσθεσε: «Δεν αστειεύομαι. Πραγματικά, δεν είμαι σίγουρος πώς να την συμβουλεύσω για το ποια είναι η σωστή απάντηση». Ο δρ Γιατς, από την Οξφόρδη, εξήγησε επίσης ότι από όσο γνώριζε, το ερώτημα αυτό ήταν η «πρώτη εισαγωγή στις γωνίες« για την κόρη του.

Η ερώτηση φυσικά, έκανε τους χρήστες του Twitter να απορήσουν, με πολλούς να επιμένουν ότι ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα μαθηματικών για μια τόσο μικρή μαθήτρια. Διάφοροι μαθηματικοί σημείωσαν πως τεχνικά η απάντηση θα ήταν «αλήθεια», σημειώνοντας: «Η εφαπτομένη στην καμπύλη της γωνίας είναι κατακόρυφη, οπότε, ναι, υπάρχουν δύο ορθές γωνίες. Σωστά;».

Ένας άλλος έγραψε: «Θα πω αλήθεια, με την προϋπόθεση πως εάν υπάρχει μία μόνο γωνία σε μία καμπύλη γραμμή αυτή θα πρέπει να είναι 90 μοίρες, σε αυτά τα δύο σημεία (δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη τιμή που να έχει νόημα)».

Κάποιος άλλος απάντησε: «Συγνώμη για την γλώσσα, αλλά ποιος μ@@@ θέτει τέτοια ερωτήματα σε παιδιά 7 χρονών; Σπούδασα φιλοσοφία των μαθηματικών και θα μπορούσα να γράψω διατριβή προσπαθώντας να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση». Ωστόσο, άλλοι χρήστες του Twitter, επέμειναν ότι σκεφτόμαστε υπερβολικά και πως η απάντηση είναι «ψέματα».

Ποια είναι τελικά η σωστή απάντηση;

Τελικά, κάποιος αποκάλυψε το ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας, το οποίο αποκάλυπτε τι πραγματικά συμβαίνει. Η λύση ήταν η εξής: «Ψέματα. Τα παιδιά μπορούν να το αποδείξουν χρησιμοποιώντας τη γωνία μιας σελίδας για να δείξουν ότι δεν υπάρχουν ορθές γωνίες».

Θα το θέσεις στους φοιτητές του

Ο Δρ. Γιατς παραδέχτηκε πως η ερώτηση ήταν πολύ δύσκολη, λέγοντας στην The Mirror πως πίστευε ότι θα υπήρχε μια ισχυρή επιχειρηματολογία για το εάν η απάντηση είναι «αλήθεια» ή «ψέματα». Αποκάλυψε επίσης πως θα κάνει το ερώτημα στους φοιτητές του την επόμενη εβδομάδα, μετά την συζήτηση που προκάλεσε στο Twitter.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είναι πραγματικά μια πολύ βαθιά και προκλητική ερώτηση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία για να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το άπειρο, τις εφαπτόμενες, τον υπολογισμό και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες μαθηματικές έννοιες, αλλά μπορεί να μην είναι και το καλύτερο για ένα 7χρονο που κάνει τηλεκπαίδευση με τους γονείς του. Θα το βάλω ως αίνιγμα στους φοιτητές του δεύτερου έτους των μαθηματικών την επόμενη εβδομάδα, για να δω τι θα πούνε».

