Αυτοί είναι τα 39 «αυτοκτονημένα» μέλη της ρωσικής ελίτ που επέκριναν την εισβολή του Mad Vlad στην Ουκρανία: Τους σκοτώνει επιδεικτικά για παραδειγματισμό [λίστα]

Μια πραγματική επιδημεία θανάτων μελών της ρωσικής ελίτ έχει ξεσπάσει από την μέρα της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Ουσιαστικά πρ...





Leonid Shulman – 30 Ιανουαρίου – Αφεντικό αερίου – Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του με σημείωμα αυτοκτονίας Igor Nosov – 8 Φεβρουαρίου – Πρώην κυβερνήτης – Πέθανε μετά από ένα προφανές εγκεφαλικό στη Μόσχα Mikhail Watford – 28 Φεβρουαρίου – Επιχειρηματίας – Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Surrey, UK – δεν βρέθηκαν στοιχεία εγκλήματος από τους αστυνομικούς Alexander Tyulakov – 25 Φεβρουαρίου – Αφεντικό αερίου – Βρέθηκε νεκρός στο γκαράζ του σε ύποπτη αυτοκτονία στην Αγία Πετρούπολη Βασίλι Μέλνικοφ – 23 Μαρτίου – Προϊστάμενος ιατρικής εταιρείας – Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μαζί με την οικογένειά του σε «δολοφονία-αυτοκτονία» στο Νίζνι Νόβγκοροντ Vladislav Avayev – 18 Απριλίου – Αφεντικό αερίου – Βρέθηκε νεκρός με όπλο στο χέρι μαζί με σύζυγο και κόρη στη Μόσχα Sergei Protosenya – 19 Απριλίου – Αφεντικό αερίου – Βρέθηκε κρεμασμένος μαζί με τη γυναίκα και την κόρη του που πέθαναν από τραύματα με τσεκούρι σε βίλα στο Lloret de Mar, Ισπανία Αντρέι Κρούκοφσκι – 2 Μαΐου – Αφεντικό αερίου – Έπεσε σε γκρεμό μέχρι θανάτου στο Σότσι Alexander Subbotin – 8 Μαΐου – Oil boss – Πέθανε από «καρδιακή προσβολή λόγω ναρκωτικών» κατά τη διάρκεια σαμανικού τελετουργικού στη Μόσχα Ντμίτρι Κοβτούν – 4 Ιουνίου – Πρώην πράκτορας της KGB συνδέεται με τη δολοφονία του Λιτβινένκο – Πέθανε στο νοσοκομείο από Covid στη Μόσχα Δόκτωρ Ντμίτρι Κόλκερ – 2 Ιουλίου – Επιστήμονας λέιζερ – Πεθαίνει αφού συνελήφθη για προδοσία και μεταφέρθηκε στη Μόσχα Γιούρι Βορόνοφ – 4 Ιουλίου – Αρχηγός ναυτιλίας – Πυροβολήθηκε νεκρός στην πισίνα στο Λένινγκραντ Νταν Ράποπορτ – 14 Αυγούστου – Επενδυτής και κριτικός Πούτιν – Πέθανε μετά από πτώση από ψηλό άνοδο 9 ορόφων στην Ουάσιγκτον DC Darya Dugina – 20 Αυγούστου – Κόρη του “Ρασπούτιν του Πούτιν” – Πέθανε σε βόμβα αυτοκινήτου στη Μόσχα Ραβίλ Μαγκάνοφ – 1 Σεπτεμβρίου – Ολιγάρχης πετρελαίου και κριτικός Πούτιν – Πέφτει από το μπαλκόνι ενώ καπνίζει ως «αυτοκτονία» Ivan Pechorin – 10 Σεπτεμβρίου – Αφεντικό αερίου – Βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα κοντά στο Βλαδιβοστόκ Βλαντιμίρ Σουνγκόρκιν – 14 Σεπτεμβρίου – Εκδότης της «αγαπημένης εφημερίδας» του Πούτιν – Ξαφνικά υπέστη εγκεφαλικό ενώ γευματιζόταν και πέθανε στο Khabarovsk Anatoly Gerashchenko – 21 Σεπτεμβρίου – Αρχηγός αεροπορίας – Πέφτει κάτω από “αρκετές” πτήσεις αστέρων και πεθαίνει Pavel Pchelnikov – 28 Σεπτεμβρίου – στέλεχος του σιδηροδρόμου – Βρέθηκε πυροβολημένος νεκρός στο μπαλκόνι του στη Μόσχα Nikolay Petrunin – 12 Οκτωβρίου – Πολιτικός – Πέθανε από επιπλοκές του Covid Nikolai Mushegian – 28 Οκτωβρίου – Crypto boss – Πνίγηκε σε πισίνα στο Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ Viktor Cherkesov – 8 Νοεμβρίου – ο μέντορας του Πούτιν – Πέθανε μετά από “σοβαρή ασθένεια” στην Αγία Πετρούπολη Συνταγματάρχης Βαντίμ Μπόικο – 16 Νοεμβρίου – Αρχηγός κινητοποίησης πολέμου στην Ουκρανία – Λένε ότι αυτοκτόνησε παρά το γεγονός ότι πυροβολήθηκε πέντε φορές στο Βλαδιβοστόκ Vyacheslav Taran – 25 Νοεμβρίου – Κρυπτοδισεκατομμυριούχος – Σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου σε αίθριο καιρό κοντά στο Μονακό Βλαντιμίρ Μακέι – 26 Νοεμβρίου – Υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας – Ο θάνατος αποφάνθηκε αυτοκτονία από αξιωματούχους του Μινσκ Grigory Kochenov – 7 Δεκεμβρίου – Τεχνικό αφεντικό – Πέθανε καθώς η αστυνομία έκανε έρευνα στο διαμέρισμά του στο Nizhny Novgorod Ντμίτρι Ζελένοφ – 9 Δεκεμβρίου – Μεγιστάνας ακινήτων – Πέθανε αφού χτύπησε το κεφάλι του αφού έπεσε από τις σκάλες στην Αντίμπ της Γαλλίας Vladimir Budanov – 22 Δεκεμβρίου – «Σύντροφος» του Pavel Antov – Βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Odisha της Ινδίας Pavel Antov – 24 Δεκεμβρίου – Πολιτικός και επιχειρηματίας – Βρέθηκε νεκρός σε μια λίμνη αίματος στο ξενοδοχείο του λίγες μέρες μετά τον φίλο του Bidenov Αλεξάντερ Μπουζάκοφ – 24 Δεκεμβρίου – Αρχηγός ναυπηγείου – Πέθανε αφού παρευρέθηκε στα αποκαλυπτήρια ενός νέου υποβρυχίου – χωρίς αιτία θανάτου Στρατηγός Αλεξέι Μάσλοφ – 25 Δεκεμβρίου – Αρχηγός εταιρείας δεξαμενών – Ξαφνικά αρρώστησε και πέθανε αφού ο Πούτιν ακύρωσε την επίσκεψη στο εργοστάσιο στο Uralvagonzavod Vladimir Nesterov – 28 Δεκεμβρίου – Ντροπιασμένος μηχανικός πυραύλων – Η αιτία του θανάτου δεν αποκαλύφθηκε στη Ρωσία Magomed Abdulayev – 6 Ιανουαρίου – Πρώην περιφερειακός ηγέτης – κουρεμένος με αυτοκίνητο στη Μαχατσκάλα Dmitry Pawochka – 26 Ιανουαρίου – Διαστημικό αφεντικό – Κάηκε ζωντανός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα Υποστράτηγος Βλαντιμίρ Μακάροφ – 14 Φεβρουαρίου – Αρχηγός της αστυνομίας – Βρέθηκε πυροβολημένος σε «αυτοκτονία» στο διαμέρισμά του στη Μόσχα Marina Yankina – 16 Φεβρουαρίου – Υπάλληλος Άμυνας – Βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από παράθυρο 16 ορόφων πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη Viatcheslav Rovneiko – 22 Φεβρουαρίου – Oil boss – Βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του στη Μόσχα Andrey Botikov – 3 Μαρτίου – Sputnik V επιστήμονας – Στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι του στη Μόσχα Sergey Grishin – 6 Μαρτίου – ολιγάρχης “Scarface” – Πέθανε στο νοσοκομείο από σήψη στη Μόσχα

Με πληροφορίες από The SUN - hellasjournal

Πρόκειται για στρατηγούς, ολιγάρχες, κορυφαίους επιστήμονες που είχαν το θάρρος να διαφωνήσουν με τις αποφάσεις του Πούτιν και να επισημάνουν δημόσια τις θέσεις τους.Οι θάνατοι οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποδίδονται σε αυτοκτονίες ακόμη και στην περίπτωση που ο νεκρός έχει δεχθεί 5 σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός του προκαλούν αποτροπιασμό. Αλλά σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές είναι το μήνυμα του Mad Vlad, όπως αποκαλούν οι βρετανοί τον Πούτιν σε όποιον σύμμαχο ή ευεργατηθέντα από τον ίδιο θα ήθελε να αποστιρτήσει ή και να τον προχώσει.Σε ρεπορτάζ του Χένρι Χόλογουεϊ στη SUN με τίτλο «MURDER INC. Ο αιμοδιψής «αφεντικό της μαφίας» Πούτιν σκοτώνει τη ρωσική ελίτ για να παραμείνει στην εξουσία καθώς 39 ολιγάρχες και αξιωματούχοι πεθαίνουν μυστηριωδώς» σημειώνονται τα εξήςΟ ΒΛΑΔΙΜΙΡ Πούτιν προεδρεύει σε ένα κράτος «μαφίας» όπου ο φόνος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να νικήσει τους εχθρούς του και να τρομάξει τους ανήσυχους συμμάχους του να κρατήσουν τη γραμμή.Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι θάνατοι τουλάχιστον 39 προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ -από ολιγάρχες έως επιστήμονες και ακόμη και στρατηγούς- θα μπορούσαν να οφείλονται στο αιματοβαμμένο χέρι του Κρεμλίνου.Δεκάδες προσωπικότητες υψηλού προφίλ έχουν πεθάνει από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε τον αιματηρό του πόλεμο στην Ουκρανία πριν από έναν χρόνο – με πολλούς σε περίεργες συνθήκες, όπως ξαφνικές «αυτοκτονίες» και πτώσεις από τα παράθυρα.Ο Sergey Grishin -ο αποκαλούμενος ολιγάρχης “Scarface” που πούλησε τη Meghan και τον Harry την έπαυλή τους στην Καλιφόρνια- πέθανε αυτή την εβδομάδα από σηψαιμία αφού επέκρινε τον Πούτιν.Ο Ρώσος επιστήμονας Αντρέι Μποτίκοφ -ο οποίος δημιούργησε το εμβόλιο “Sputnik V”- στραγγαλίστηκε με ζώνη στο διαμέρισμά του την περασμένη εβδομάδα.Και οι δύο άνδρες ήταν δύο από τους τελευταίους που συμμετείχαν στον εκπληκτικό αριθμό θανάτων υψηλού προφίλ ανθρώπων που συνδέονται με τον Mad Vlad.Ο Jon Sweet, ένας συνταξιούχος αξιωματικός των στρατιωτικών πληροφοριών του αμερικανικού στρατού, και ο Mark Toth, αναλυτής εθνικής ασφάλειας, περιέγραψαν τον Πούτιν ότι διαχειρίζεται τη «σύγχρονη έκδοση της FSB της Murder Inc».Η Murder Inc. ήταν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που δρούσε στις ΗΠΑ – και πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνη για περισσότερες από 1.000 δολοφονίες εξ επαφής τη δεκαετία του 1930.«Οποιοσδήποτε θεωρείται πιθανή απειλή φαίνεται να έχει έλξη σε ένα ανοιχτό παράθυρο», είπε ο Sweet στο The Sun Online.Το καθεστώς του Πούτιν φυσικά δεν παραδέχτηκε ποτέ τίποτα – και πάντα αντιμετώπιζε τους θανάτους των εχθρών του με ένα ειρωνικό χαμόγελο.Ωστόσο, ο σωρός των σορών φαίνεται να έχει αυξηθεί με ανησυχητικό ρυθμό τους τελευταίους 12 μήνες.Η Sun Online μέτρησε συνολικά τουλάχιστον 39 θανάτους από τον Ιανουάριο του 2022.Και ενώ όλοι οι θάνατοι δεν θα αφορούν το χέρι του Βλαντ -με κάποιους να έχουν πιο πεζές ή τραγικές εξηγήσεις- όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στο Κρεμλίνο.Ο καθηγητής Anthony Glees, ειδικός στις υπηρεσίες πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ, είπε στη Sun Online ότι η δολοφονία των εχθρών του -και των συμμάχων του- είναι απλώς «συμπεριφορά» για τον Πούτιν.Και επισημαίνει μια καίρια στιγμή τον τελευταίο χρόνο που θα μπορούσε να εξηγήσει την αύξηση των μυστηριωδών θανάτων, με τον Πούτιν να μαίνεται τον Μάρτιο του 2022 για την ύπαρξη «Πέμπτης Φάλαγγας» στη Ρωσία.Η «Πέμπτη Φάλαγγα» είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε εχθρούς μέσα στα έθνη – με τον Τρελό Βλαντ να λέει ότι υπάρχουν «αποβράσματα και προδότες» που πρέπει να «εκκαθαριστούν» και να «σκοτωθούν» στη Ρωσία.Αυτή η μαινόμενη, δηλητηριώδης ομιλία που εκφωνήθηκε στις πρώτες μέρες της εισβολής ισοδυναμεί με μια ομολογία που εξηγεί πολλούς από τους μυστηριώδεις θανάτους έκτοτε;Ενδεχομένως – αλλά είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα.Ο Πούτιν προέρχεται από ένα υπόβαθρο με μανδύα και στιλέτο – έχοντας υπηρετήσει στη βάναυση μυστική υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης, την KGB.Όταν ο Βλαντ ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία -που του παρέδωσε τη βασιλεία από τον Μπόρις Γέλτσιν την παραμονή της χιλιετίας- ουσιαστικά επανέφερε τη μυστική αστυνομία επικεφαλής της Ρωσίας, εξήγησε ο καθηγητής Γκλς.Ο θάνατος είναι πάντα εκεί για να υπενθυμίζει στους φίλους του Πούτιν τα καθήκοντά τους.«Υπάρχουν δύο είδη θυμάτων, όσο μπορούμε να πούμε: εκείνοι που αντιτίθενται στις πολιτικές του Πούτιν για την Ουκρανία, που εμπλέκονται συχνά σε μεγάλες ρωσικές εταιρείες», εξήγησε ο καθηγητής Glees.«Και εκείνοι που πιστεύει ο Πούτιν ότι τον έχουν προδώσει, ολιγάρχες από τον κόσμο των επιχειρήσεων που πήραν τα χρήματα αλλά δεν δέχθηκαν την προσφορά του, είτε κράτησαν μετρητά που δεν προορίζονταν για αυτούς, είτε του εναντιώθηκαν πολιτικά, ή ίσως και τα δύο».«Το μεγάλο ερώτημα για τους αναλυτές είναι αν αυτές οι δολοφονίες είναι «πολιτικές» δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων που μπορεί να σχεδιάζουν να απαλλαγούν από τον Πούτιν ή δολοφονίες «μαφίας» που έχουν σχεδιαστεί για να «ενθαρρύνουν» αυτούς που πήραν το χρυσό του Πούτιν να μην ξεφύγουν, να καταλάβουν ότι τους δόθηκαν πολλά λεφτά – τα οποία στην πραγματικότητα δεν ανήκουν στον Πούτιν αλλά στον λαό της Ρωσίας – για να κάνουν όπως διατάζει ο Πούτιν, να μην ξοδεύουν για τον εαυτό τους.«Κατά τη γνώμη μου, τα δύο πράγματα είναι τα ίδια: η Ρωσία υπό τον Πούτιν έχει γίνει ένα κράτος όπου οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν και θα σκοτωθούν και η Ρωσία υπό τον Πούτιν είναι ένα κράτος μαφίας, ένα δίκτυο κακών εγκληματιών που πιστεύουν ότι αν δεν κρεμάσουν μαζί, τελικά θα κρέμονται χωριστά.«Ο θάνατος είναι πάντα εκεί για να υπενθυμίζει στους φίλους του Πούτιν τα καθήκοντά τους».Πολλοί από τους θανάτους είναι ιδιαίτερα περίεργοι – αλλά στη συνέχεια κρίνονται ως «αυτοκτονίες» και κλείνουν γρήγορα από τις ρωσικές αρχές.Ο συνταγματάρχης Βαντίμ Μπόικο πυροβολήθηκε πέντε φορές στο γραφείο του.Παρά το γεγονός ότι έμεινε γεμάτος σφαίρες, ο θάνατος του στρατιωτικού αρχηγού θεωρήθηκε ως αυτοπροκληθείς.Και μετά υπάρχει η μυστηριώδης περίπτωση του Πάβελ Αντόφ, ο οποίος πέθανε μαζί με τον φίλο του Βλαντιμίρ Μπουντάνοφ.Το δίδυμο πέθανε ενώ ο Antov, ένας εκατομμυριούχος μεγιστάνας και πολιτικός των αλλαντικών, γιόρταζε τα γενέθλιά του σε ένα ξενοδοχείο στην Odisha της Ινδίας.Ο Μπουντάνοφ -που περιγράφεται ως σύντροφος του Αντόφ- βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.Και τότε λίγες μέρες αργότερα ο μεγιστάνας βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος έχοντας προφανώς πέσει από τον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου.Φυσικά, ο θάνατός του ήρθε λίγες μέρες αφότου επέκρινε τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.Και στη συνέχεια, σε διάστημα μόλις ενός μήνα, τρεις επιχειρηματίες -ο Βασίλι Μέλνικοφ, ο Βλάντισλαβ Αβάγιεφ και ο Σεργκέι Προτοσένια- πέθαναν μαζί με τις οικογένειές τους σε μια τριάδα προφανών «δολοφονιών-αυτοκτονιών».Ο Τοθ είπε στη Sun Online: «Το Κρεμλίνο, οπωσδήποτε, είναι ο συνδετικός ιστός πίσω από τη σύγχρονη εκδοχή του Murder, Inc. από την FSB του Πούτιν, όταν πρόκειται για την τάση για την ελίτ της Ρωσίας να «πέφτει» από τα παράθυρα και να πεθαίνει από «καρδιακές προσβολές» ή να «αυτοκτονεί»».«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους δεν είναι άνθρωποι που πεθαίνουν από φυσικά αίτια ή αυτοτραυματισμό.«Ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει δύο φορές στο ίδιο σημείο, αλλά στη Ρωσία, έχει χτυπήσει πάνω από 35 φορές.«Γιατί είμαστε σίγουροι ότι είναι η FSB;«Επειδή, ενώ δεν υπάρχει τίποτα «ήσυχο» σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι επιστήμονες, βασικοί γραφειοκράτες, ολιγάρχες και στρατηγοί πεθαίνουν, αφού απορριφθούν, οι υποθέσεις τους γίνονται γρήγορα τόσο κρύες όσο ένας ρωσικός χειμώνας.«Με άλλα λόγια, ο καθένας με τον τρόπο του, προορίζεται ως πολύ δυνατά μηνύματα που απευθύνονται σε κάποιο επίπεδο του καρτέλ της μαφίας του Πούτιν, αλλά η σιωπή που ακολουθεί αυτές τις δολοφονίες είναι ενδεικτική του πόσο επιδέξια έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί».Και συνέχισε: «Το Κρεμλίνο θέλει το ρωσικό κοινό να γνωρίζει ότι ο καθένας από αυτούς τους άνδρες έχει πεθάνει, αλλά δεν θέλουν να συνδέονται οι θάνατοι με τον Πούτιν – τουλάχιστον ανοιχτά».«Ο Πούτιν θέλει και χρειάζεται οι θανατικές του ποινές να εκτεθούν εν ψυχρώ.«Δεν θέλει τα θύματά του να το δουν να έρχεται. Αντίθετα, ο Πούτιν χρησιμοποιεί τον φόβο ότι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή ως μέσο καταστολής της διαφωνίας.«Κάνοντας τη δολοφονία μονόδρομο που πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν απομονώνεται».Ο καθηγητής Glees εξήγησε ότι αυτή η πυραμίδα εξουσίας που χτίστηκε στα θεμέλια του φόνου είναι αυτό που κρατά τον Πούτιν στην κορυφή – και γιατί σημαίνει ότι είναι απίθανο να εκδιωχθεί σύντομα, ακόμη και αν αποτύχει στην Ουκρανία.Τον συνέκρινε σε μη αβέβαιες στιγμές με τον Αδόλφο Χίτλερ το 1945 – ο οποίος παρέμεινε με ασφάλεια στην εξουσία έως ότου οι Σύμμαχοι βάδισαν στο Βερολίνο.«Ήταν “σταθερή” η Γερμανία πριν από το θάνατο του Χίτλερ; Δυστυχώς, ναι», είπε ο καθηγητής Glees στη Sun Online.«Ο Πούτιν το ξέρει αυτό: στο κάτω-κάτω, ο Χίτλερ νικήθηκε από τη στρατιωτική δύναμη των εχθρών του, όχι από το χέρι των δικών του ανθρώπων που παρέμειναν πιστοί μέχρι το τέλος.«Με άλλα λόγια, η μαφιόζικη συμπεριφορά του, δολοφονίες και απειλές, μπορεί να του φαίνεται όχι ένδειξη αστάθειας αλλά απόδειξη ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τη Ρωσία.«Αυτό είναι που τον κάνει τόσο επικίνδυνο».Ο Toth and Sweet πρόσθεσε: «Η ιστορία του 20ου αιώνα μας λέει ότι είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από δικτάτορες και ο Πούτιν δεν αποτελεί εξαίρεση.«Αυτό καθιστά δύσκολη τη μέτρηση της θέσης του. Ο Χίτλερ, σε τελική ανάλυση, επέζησε μέχρι και ένα μήνα πριν από το τέλος του [2ου Παγκόσμιου Πολέμου] και πιθανότατα θα μπορούσε να είχε επιβιώσει περισσότερο αν είχε μετατοπίσει το αρχηγείο του στη Βαυαρία.«Κατά τη γνώμη μου, η ικανότητα του Πούτιν να επιβιώσει είναι πιθανώς ίση με την ικανότητά του να συνεχίζει να δολοφονεί».Πρόσθεσαν: «Κανένα μέρος του καρτέλ του που μοιάζει με μαφία δεν είναι αρκετά ισχυρό για να τον ξεφορτωθεί – και αυτό είναι από σχέδιο».Θάνατοι που συνδέονται με τη Ρωσία από τις αρχές του 2022Δεκάδες άνθρωποι στην τροχιά του Κρεμλίνου έχουν πεθάνει από τις αρχές του 2022 – πόσοι από αυτούς έχουν σκοτωθεί από τον Βλαντ και τους συντρόφους του;