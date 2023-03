Έφυγε το αίτημα της Ελλάδας προς ΗΠΑ για την παραχώρηση των 300 Bradley Μ2Α2

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έφτασε την περασμένη εβδομάδα στο ΓΕΕΘΑ σχετικά με τη διαθεσιμότητα από αμερικανικής πλευράς 300 οχημάτων M2...





Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έφτασε την περασμένη εβδομάδα στο ΓΕΕΘΑ σχετικά με τη διαθεσιμότητα από αμερικανικής πλευράς 300 οχημάτων M2A2 ODS-SA Bradley, η ελληνική πλευρά απέστειλε ήδη το αίτημα για τα συγκεκριμένα. Με αυτό ουσιαστικά γίνεται “δέσμευση” των οχημάτων υπέρ της χώρας μας, και αν τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τους Αμερικανούς, τότε θα έρθουν στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που ήρθαν -και έρχονται ακόμη- τα Μ1117.Η αμερικανική πλευρά θα απαντήσει με όλες τις αιτούμενες λεπτομέρειες, από κόστη μέχρι ακριβή τύπο και κατάσταση, και η ελληνική πλευρά θα στείλει το λεγόμενο Letter of Request for LOA, δηλαδή νέο αίτημα για αποδοχή της συμφωνίας, ώστε η DSCA, η ειδική υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών να στείλει την Letter of Offer and Acceptance -LOA. H LOA είναι ουσιαστικά η σύμβαση που θα υπογράψει η ελληνική πλευρά. Για να γίνει κατανοητό, η διαδικασία είναι τα βήματα που δεν κάναμε για να διεκδικήσουμε τους καταστροφείς αρμάτων Μ1128 αλλά και τα οβιδοβόλα Μ109Α5 (και τα Cougar), δηλαδή δεν στείλαμε επιστολή στις ΗΠΑ ότι “τα θέλουμε”.Αυτή τη φορά τη διαδικασία την επιβλέπει ο ΑΓΕΕΘΑ, καθώς δεν θέλει να συμβεί το ίδιο που συνέβη με τα Μ1128/Μ109Α5, ενώ και ο νέος ΑΓΕΣ θέλει την ενίσχυση των τεθωρακισμένων σχηματισμών χωρίς καθυστέρηση. Γενικά όλες οι υπηρεσίες του ΓΕΣ που σχετίζονται με το θέμα είναι όπως έχουμε γράψει σε υπερένταση, καθώς το πρόγραμμα των Marder 1A3 έχει “παγώσει” στα 40 οχήματα, οπότε τα 300 Bradley αντιμετωπίζονται σαν “από μηχανής Θεός”, κυριολεκτικά.Με λίγα λόγια, το ΓΕΣ αυτή τη φορά αντέδρασε ακαριαία, και έστειλε την επιστολή που έπρεπε προς την αμερικανική πλευρά, και δεν αναλώθηκε σε ατέρμονες συζητήσεις. Υπάρχει πλέον σαφής αλλαγή νοοτροπίας στο θέμα του μεταχειρισμένου υλικού από ΗΠΑ, καθώς είναι η “τελευταία ευκαιρία για Μ2 για την Ελλάδα”.