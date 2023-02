Η Αγία Γραφή μιλάει για έλεγχο μετανάστευσης και όχι για «open borders»

Ο James K. Hoffmeier είναι μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης, καθηγητής Αρχαιολογίας και Παλαιάς Διαθήκης στο Wheaton College και καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης και της αρχαίας ανατολικής ιστορίας και αρχαιολογίας στην Τριαδική Ευαγγελική Θεολογική Σχολή. Ειδικεύεται σε ζητήματα ιστορικότητας και αρχαιολογίας της Παλαιάς Διαθήκης και καλείται συχνά ως σύμβουλος σε τηλεοπτικά προγράμματα σε κανάλια ιστορίας, ανακάλυψης και μάθησης όπως το Discovery, Channel και το National Geographic. Ο Hoffmeier, είναι επίσης και συγγραφέας και έχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά με την Αγία Γραφή. Από την μελέτη του που δημοσίευσε το 2009, για το πόσο «βιβλική» είναι η θέση των «Ανοιχτών Συνόρων», με τίτλο “Immigration Crisis: Immigration, Aliens, and the Bible” (Μεταναστευτική Κρίση: Μετανάστευση, Αλλοδαποί και Βίβλος), αποδεικνύεται ότι και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη υποστηρίζουν το τείχος του Τραμπ, πέραν των πολλών άλλων μεταναστευτικών σχεδίων του, ώστε οι θρησκευτικές ομάδες και οι θεολόγοι που επιδιώκουν να στηρίξουν τη θέση τους περί "Open-Borders” στην Αγία Γραφή θα πρέπει να απορριφθούν ως άσχετοι ή απατεώνες. Για εκείνους που λαμβάνουν σοβαρά την Αγία Γραφή, γράφει ο Hoffmeier, είναι η προσέγγιση του Trump για τη μετανάστευση, όχι αυτή της "Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών", η οποία αξίζει την υποστήριξή τους.Ο Hoffmeier υποστηρίζει ότι στοιχεία από σημεία εισόδου στην Αίγυπτο από το Σινά και άλλα μέρη που από την δεύτερη χιλιετία π.Χ. δείχνουν ότι οι Φαραώ προσπάθησαν να «προστατεύσουν τα εδάφη τους από εχθρικές εισβολές και μαζικές μεταναστεύσεις, αλλά ακόμα και να παρακολουθήσουν μικρότερες μεταναστευτικές ομάδες». Αρχαίοι τάφοι που ανακαλύφθηκαν δείχνουν ότι τα μέρη αυτά ήταν πολύ παρόμοια με τα σημερινά σημεία εισόδου, δεδομένου ότι χορηγούσαν υπό όρους άδεια εισόδου στους πληθυσμούς των Βεδουίνων.Οι συνθήκες εισόδου λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη, λέει ο Hoffmeier, υπενθυμίζοντας μας την περίπτωση του Αβραάμ ο οποίος εκδιώχθηκε από τον Φαραώ για το ψέμα που είπε για την σχέση του με την σύζυγό του Σάρα και την περίπτωση του Ισαάκ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα Γέραρα για τον ίδιο λόγο. Εκτός από την εξαιρετικά λεπτομερή περιγραφή των συνόρων του Ισραήλ στα βιβλία της Γένεσης και του Ιησού του Ναυή – (σήμερα στο Ισραήλ υπάρχει ένα τείχος, στα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας) - ο Hoffmeier δείχνει ότι τα σύνορα και η ελεγχόμενη μετανάστευση δεν ήταν μια σύγχρονη εφεύρεση, όπως αρέσει να ισχυρίζεται τόσο η globalist Αριστερά όσο και η globalist Δεξιά :Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το Ισραήλ είχε σύνορα που ο Θεός έχει υπαγορεύσει (Γένεση 15:18) και περιγράφονται με απίστευτη λεπτομέρεια στον Ιησού του Ναυή (13-19). Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα σύνορα των χωρών γίνονταν σεβαστά και μικρές αψιμαχίες και ακόμη και πόλεμοι γίνονταν όταν άνθρωποι ή στρατοί ενός έθνους παραβίαζαν την επικράτεια του γείτονά τους.Και άλλα θέματα σχετικά με το πρόγραμμα μετανάστευσης του Trump μοιάζουν να έχουν εξίσου βιβλικό ιστορικό. Ο Hoffmeier επισημαίνει την ειδική άδεια που δόθηκε στον Ιωσήφ που ήταν επίσημος αξιωματούχος του Φαραώ εκείνη την εποχή, να επιτρέψει στον πατέρα του, τον Ιακώβ και τους αδελφούς του να εισέλθουν στην Αίγυπτο - αλλά μόνο αφότου επιβεβαιώθηκε ότι είχαν επαρκή δικά τους ζώα και υπάρχοντα. Δεν θα λάμβαναν κάποιου είδους «επιδόματα» από το ξένο κράτος προκειμένου να ζήσουν. Ο Hoffmeier αναφέρει την παρατήρηση του θεολόγου ιστορικού Gordon Wenham ότι ήταν σαφές ότι η οικογένεια του Ιωσήφ δεν έπρεπε να γίνει «βάρος στο κράτος».Όσον αφορά τη λεγόμενη πολιτική των “Sanctuary Cities” («Πόλεις Καταφύγια», αν και «sanctuary» σημαίνει «ιερό»), δηλαδή πόλεις ή κομητείες σε ολόκληρη τη χώρα που δείχνουν «ανεκτικότητα» στους παράνομους μετανάστες και αναγκάζουν τις φυλακές τους να αρνούνται να ενημερώσουν την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (Immigration and Customs Enforcement, ICE) όταν σχεδιάζουν να αφήσουν ελεύθερους εγκληματίες αλλοδαπούς - ο Hoffmeier ισχυρίζεται ότι αυτή η θέση απλώς δεν έχει καμία βάση στην Γραφή. Αναφερόμενος στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή, ο Hoffmeier λέει:Ο απλός σκοπός του «ιερού» ("πόλη καταφυγής") ήταν ο κατηγορούμενος να μπορέσει να δικασθεί από ένα αμερόληπτο σώμα πρεσβυτέρων. Η βιβλική πρακτική του «ιερού» λοιπόν ήταν να προστατεύσει τον δράστη από την αυστηρή δικαιοσύνη και να διασφαλίσει ότι θα έχει μια δίκαιη δίκη («Διορίσατε εις εαυτούς τας πόλεις της καταφυγής …διά να φεύγη εκεί ο φονεύς, όστις φονεύση άνθρωπον ακουσίως εξ αγνοίας· και αύται θέλουσιν είσθαι εις εσάς διά καταφύγιον από του εκδικητού του αίματος» Ιησούς του Ναυή 20:1,2). Αν κάποιος ερχόταν στο ιερό ενώ είχε δολοφονήσει με πρόθεση κάποιον, θα απομακρυνόταν από την προστασία του ιερού και θα λάμβανε την τιμωρία.Είναι προφανές ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους θρησκευτικούς ηγέτες που θέλουν να προσηλυτίσουν τους Αμερικάνους στην πίστη των Open-Borders.Επιπλέον, ο Hoffmeier αναφέρει πολλά βιβλικά αποσπάσματα σχετικά με την ιερότητα της υπακοής στο νόμο, συμπεριλαμβανομένου του προς Ρωμαίους 13: Καθένας ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες... διότι οι εξουσίες έχουν καθιερωθεί από τον Θεό.Αν και υπάρχουν πράγματι παραδείγματα στη Βίβλο ευσεβών πιστών που παραβίασαν τους ανθρώπινους νόμους (π.χ. οι μάγοι αρνήθηκαν να πουν στον Ηρώδη, που ήθελε να σκοτώσει τον Ιησού, που τον βρήκαν), ο Hoffmeier για το θέμα λέει: "Σίγουρα η άρση των νόμων περί μετανάστευσης για μια καλύτερη οικονομικά ζωή δεν φτάνει στο ίδιο ηθικό επίπεδο ..."Όπως δείχνει ο Hoffmeier, δεν θα πρέπει πλέον να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι διάφορες θρησκευτικές ομάδες που υποστηρίζουν την πίστη των ανοιχτών συνόρων – όπως κάτι καθολικές ομάδες που ψάχνουν για νέους ενορίτες ή για "εργολάβους" προσφύγων που πληρώνονται ανά κεφάλι από την κυβέρνηση - δεν ξέρουν να λένε τίποτε άλλο παρά να μιλάνε για "συμπόνια" ή να πετάνε κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής για την βοήθεια προς τον "ξένο" και τον "πλησίον".Απλά δεν έχουν τίποτα άλλο να αναφέρουν. Η Αγία Γραφή δεν υποστηρίζει την ατζέντα τους. Τον Τραμπ υποστηρίζει.ΚΟ / από άρθρο του Joseph Gascoigne στο VDARE