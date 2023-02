Σουηδία: Δεν επετράπη σε άτομο να κάψει δημόσια το Κοράνι

Η σουηδική αστυνομία δεν έδωσε άδεια σε άτομο που έκανε αίτηση να κάψει το Κοράνι μπροστά από την ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, γράφει το...

Η σουηδική αστυνομία δεν έδωσε άδεια σε άτομο που έκανε αίτηση να κάψει το Κοράνι μπροστά από την ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, γράφει τούρκικο δημοσίευμα.Στο δελτίο Τύπου της αστυνομίας της Στοκχόλμης, σημειώθηκε ότι δεν επετράπη στο άτομο που έκανε την αίτηση να κάψει το Κοράνι μπροστά από την Πρεσβεία του Ιράκ στη Στοκχόλμη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τα περιστατικά καύσης του Κορανίου έχουν αυξηθεί και λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να αυξηθούν στο μέλλον, έχουν αξιολογηθεί ως εξελίξεις που θα βλάψουν βραχυπρόθεσμα τα σουηδικά συμφέροντα και αναλόγως ελήφθη η απόφαση».Μετά την πρόκληση του Ράσμους Παλούνταν, ηγέτη του Δανικού ακροδεξιού Κόμματος «Stram Kurs», η αστυνομία της Στοκχόλμης δεν επέτρεψε το κάψιμο του Κορανίου μπροστά από την Τουρκική Πρεσβεία στη Στοκχόλμη στις 8 Φεβρουαρίου.Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Καρτλ Μπίλντ, σε δηλώσεις του στο κανάλι TV4 της χώρας του, τόνισε ότι η καύση ιερών βιβλίων όπως το Κοράνι πρέπει να απαγορευτεί στη Σουηδία και δήλωσε ότι πρόκειται για πράξη μίσους.Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσμους Παλούνταν, ο ηγέτης του Δανικού ακροδεξιού Κόμματος «Σκληρή Γραμμή», έκαψε το Κοράνι μπροστά από την Πρεσβεία της Τουρκίας στη Στοκχόλμη στις 21 Ιανουαρίου, την πρωτεύουσα της Σουηδίας, και κανείς δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει το Παλουντάν κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής αλλά βρίσκονταν υπό την προστασία της παρευρισκόμενης αστυνομίας.Στην άδεια της σουηδικής κυβέρνησης να κάψει το Κοράνι ο Παλουντάν αντέδρασαν πολλές ισλαμικές χώρες, ιδιαίτερα η Τουρκία.Επιπλέον, ο Παλούνταν έκαψε το Κοράνι μπροστά στο τζαμί και μπροστά από την Τουρκική Πρεσβεία στην Κοπεγχάγη στις 27 Ιανουαρίου στη Δανία.Μάλιστα, ο Έντβιν Βάγκενβελντ, ηγέτης του κινήματος Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) στην Ολλανδία, έσκισε το Κοράνι στη Χάγη.Οι προσβλητικές αυτές πρακτικές κατά του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων προκειμένου να θίξουν την πολιτική της ισλαμικής κυβέρνησης της Τουρκίας πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων της Σουηδίας, Ολλανδίας και Δανίας.CRI--