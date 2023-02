Τρέλα... «Οι Αμερικάνοι με αφορμή τον σεισμό θα κάνουν απόβαση στην τουρκία από το Ιντσιρλίκ» λέει ο γνωστός Ναύαρχος!

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αμερικανική άσκηση (Πρόκληση της Χιλιετίας-2002) στην οποία οι ΗΠΑ είχαν δήθεν σχέδιο εισβολής στην Τουρκία μετά από σεισμό.Ο Γιατσί έκανε μια αξιοσημείωτη δήλωση μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε 10 επαρχίες της χώρας.Υπενθυμίζοντας την Άσκηση Millennium Challenge-2002, ο Ναύαρχος είπε: «δυστυχώς, η χώρα μας βρίσκεται στη σεισμική ζώνη μεταξύ Άλπεων-Ιμαλαΐων. Δεν είναι δυνατόν να εξετάσουμε ένα τέτοιο γεωλογικό φαινόμενο ανεξάρτητα από τις πολιτικές ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης της χώρας μας ή να αγνοήσουμε τα σχεδιαζόμενα σενάρια και απειλές στις οποίες μπορεί να εκτεθεί η χώρα μας.Ένα παρόμοιο σενάριο γράφτηκε από τις ΗΠΑ το 2002 με σκοπό την άσκηση με την ονομασία «The Challenge of the Thousand Years».Αυτό το σενάριο υλοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2002 σε μια άσκηση 22 ημερών.Σύμφωνα με το σενάριο, «η χώρα προορισμού έλεγχε ορισμένους θαλάσσιους δρόμους και είχε σοβαρά προβλήματα με ένα κράτος που είχε πολλά νησιά. Στην περίπτωση ενός σεισμού σε αυτή τη χώρα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της λόγω του σεισμού και του χάους που έχει επικρατήσει.Τότε ο στρατός αρπάζει την ευκαιρία και ελέγχει την κατάσταση.Γίνεται διεθνής κλήση για βοήθεια.Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν η βοήθεια να παρέχεται από τους δικούς τους στρατιώτες, κάτι που δεν αποδέχονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στόχου.Έτσι, ξεσπά πόλεμος μεταξύ του στρατού της χώρας στόχου και του αμερικανικού στρατού, και η χώρα καταλαμβάνεται μέσα σε 96 ώρες».Σύμφωνα με το Associated Press τότε, στο σενάριο της άσκησης αναφέρθηκε η πληροφορία ότι η χώρα στόχος ήταν η Τουρκία.Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να αναλύσουμε τους στρατιωτικούς και κοινωνικούς κινδύνους αυτού του σεισμού, ο οποίος έχει καλύψει τις επαρχίες της Αντιόχειας ( Hatay), της Γερμανικείας (Kahramanmaraş), την Μαλάτια, έως το Γκαζιαντέπ, το Κιλίτς και το Ντιγιάρμπακιρ.Ειδικά σε κάποιες επαρχίες μας (Γκαζιαντέπ, Γερμανικεία και Κιλίτς), υπάρχουν προσφυγικοί καταυλισμοί καθώς και προσφυγικές γειτονιές.Τόσο η κοινωνική ψυχολογική δομή όσο και οι διαστάσεις ασφάλειας αυτής της κατάστασης πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά.Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια αμερικανική βάση στην περιοχή ( Ιντσιρλίκ). Δεν πρέπει να λησμονείται ότι τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να προσφέρουν ευκαιρίες στους εχθρούς της Τουρκίας να εφαρμόσουν αυτά τα σενάρια.Οι λύκοι αγαπούν τον ομιχλώδη καιρό. Υπάρχουν σενάρια διακοπής παροχής βοήθειας στην Τουρκία. Μπορεί να υπάρχουν αυτοί που θέλουν να πουν και να προκαλέσουν εσωτερική αναταραχή.Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο λαός μας και η πολιτεία μας να είναι σε εγρήγορση και να μην επιτρέπουν καμία αναταραχή, σύγχυση και χάος στην ενότητα και την αλληλεγγύη.Σε τέτοιες καταστροφές μεγάλης κλίμακας, είναι απαραίτητο να αγκαλιάσουμε το κράτος μας, χωρίς τη διάκριση εξουσίας-αντιπολίτευσης. Δεν είναι η ώρα να εκμεταλλευτούμε πολιτικά αυτήν την καταστροφή! Η Πολιτεία και το Έθνος ανήκουν σε όλους μας!», ανέφερε ο ίδιος.