Εξέλιξη – «βόμβα» για το Πολεμικό Ναυτικό: Κορβέτες φτιαγμένες από την πρώτη βίδα στην Ελλάδα

Θετική εξέλιξη για το πρόγραμμα ναυπήγησης 4 κορβετών του Πολεμικού Ναυτικού, βάσει επιστολής που έφτασε στο Ελληνικό Πεντάγωνο αργά χθες το βράδυ.Του Χρήστου ΜαζανίτηΜετά το πρόγραμμα εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας από το υπουργείο Ανάπτυξης, με την είσοδο της αμερικανικής ΟΝΕΧ ως επενδυτή και κεφάλαια άνω των 100 εκατ. από τον Αμερικανικό Κρατικό Οργανισμό Επενδύσεων -DFC, ήρθε η στιγμή του Πολεμικού Ναυτικού και του προγράμματος ναυπήγησης των 4 νέων κορβετών.Όπως είχαμε πρώτοι αποκαλύψει στο enikos.gr, η ιταλική Fincantieri με θυγατρική την US Fincantieri που ετοιμάζει τις νέες φρεγάτες του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, πρότεινε από κοινού με την αμερικανική ΟΝΕΧ την ναυπήγηση των 3 από τις 4 κορβέτες κλάσης DOHA στην Ελλάδα.Χθες, αργά το βράδυ έφτασε στο Πολεμικό Ναυτικό η επίσημη επιβεβαιωτική επιστολή για τις κορβέτες DOHA (ή FCx30 όπως είναι η επίσημη ονομασία τους), σύμφωνα με την οποία δεσμεύονται για τη μεγιστοποίηση της Made in Greece κατασκευής των κορβετών στην Ελλάδα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τη ναυπήγησή τους αλλά και τη συμμετοχή των εγχώριων βιομηχανιών αμυντικού υλικού στα ηλεκτρονικά και αμυντικά συστήματα του πλοίου.Βάσει της εγγυητικής επιστολής, η αμερικανο-ιταλική κοινοπραξία δεσμεύεται για την ναυπήγηση από την πρώτη βίδα των νέων κορβετών. Η πρώτη θα χτιστεί στο ναυπηγείο της Fincantieri στην Ιταλία και οι υπόλοιπες τρεις (2+1) στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, που αναγεννώνται από τις στάχτες τους.Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η κοινοπραξία δηλώνει έτοιμη ότι 6 μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου θα ξεκινήσουν να χτίζονται ταυτόχρονα οι 2 από τις τρεις κορβέτες στην Ελλάδα, περίπου 5 μήνες μετά την έναρξη εργασιών για την πρώτη κορβέτα στην Ιταλία, που σημαίνει ότι μπορούν, αν κλειδώσει όπως προβλέπεται το πρόγραμμα έως το τέλος του μήνα, τέλη του 2024 το ΠΝ να παραλαμβάνει 3 πλοία.Ταυτόχρονα, έχουν ήδη υπογραφεί MoU με 8 μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας για τη συνεργασία στο πρόγραμμα ναυπήγησης.Πρόκειται για τις:Α) SUNLIGHT GROUP ENERGY STORAGE SYSTEMS S.AB) GENERAL COMMERCIAL AND INDUSTRIAL S.A.Γ) FARAD S.A. HEAT EXCHANGERSΔ) ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A.E) G.LIGEROS O.E (PSYCTOTHERM)ΣΤ) SSA S.A.Z) ELFONH) TECROSS S.A.Η DOHA είναι πλοίο που έχει σχεδόν το εκτόπισμα μίας φρεγάτας “S” του Πολεμικού Ναυτικού που δεν πρόκειται, όμως, να την αντικαταστήσει, αφού η δομή δυνάμεων του ΓΕΕΘΑ, που έχει εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ προβλέπει 18 μεγάλα πλοία επιφανείας πρώτης γραμμής, ήτοι 12 φρεγάτες και 6 κορβέτες. Φέρουν ωστόσο οπλισμό και δυνατότητες παρεμφερείς με τις Belharra, κάνοντας έτσι αρκετούς να τις χαρακτηρίζουν -όχι άδικα- ως «μίνι Belharra».Η DOHA φέρει 16 κάθετους εκτοξευτήρες και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ελικοπτέρου σε υπόστεγο ενώ μπορεί να φέρει σε πέρας και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις. Έχει εκτόπισμα 3.300 τόνων, της στιγμή που οι “S” έχουν εκτόπισμα 3.500 τόνων. Επιπλέον φέρει πανίσχυρο πλωραίο πυροβόλο με Strales ενώ διαθέτει και σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου.Αν και στην ουσία η DOHA είναι φρεγάτα, αποκαλείται κορβέτα λόγω του γεγονότος ότι η σύγχρονη τάση θέλει τις φρεγάτες να έχουν εκτόπισμα πάνω από 4.500 τόνους.enikos.gr