Ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ με τον Συντονιστή Ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ

Σημαντική συνάντηση του υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ελληνικό Πεντάγωνο με τον Συντονιστή Ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ

Του Χρήστου ΜαζανίτηΟι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή αλλά και η ολοένα και πιο ισχυρή δυναμική που αναπτύσσεται από την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, αποτέλεσαν την κυρίως ατζέντα των συζητήσεων στην συνάντηση που είχε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ με τον Αμερικανό Συντονιστή Ασφαλείας Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ (United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority) Lieutenant General Michael R. Fenzel, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.Με την χώρα μας να αποτελεί πλέον – αναγνωρισμένο διεθνώς – τον πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο, και αντάλλαξαν απόψεις για την ευρύτερη κατάσταση ασφαλείας καθώς και για την στρατηγική σχέση Ελλάδος και ΗΠΑ, η οποία προάγει την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή.