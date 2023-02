Φωνή της Αμερικής: Καταγγελίες για φριχτά βασανιστήρια σε κατοίκους του Αφρίν από Τούρκους και συνεργάτες τους

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφρίν, Ιμπραήμ Σέιχο (İbrahim Şeyxo), ανέφερε στη Φωνή της Αμερικής ότι από την αρχή της κατοχής του Αφρίν το 2018, ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησαν και απήχθησαν ξεπέρασε τα 8.700 άτομα, το ένα τρίτο αυτού του αριθμού είναι γυναίκες και πολλοί από αυτούς είναι παιδιά.Η Φωνή της Αμερικής πραγματοποίησε αρκετές συνεντεύξεις με ορισμένα άτομα που ήταν φυλακισμένα σε τουρκικές φυλακές και ένοπλες ομάδες.Η εμπειρία ενός από τους κρατούμενους που ονομάζεται H.E είναι ότι πέρασε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες σε μια φυλακή της ένοπλης ομάδας «Al-Jabeh Al-Shamiye» και υπέστη σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια.«Μας έβαζαν χειροπέδες και δεμένα μάτια, μας χτυπούσαν, μερικές φορές μας έκαναν ηλεκτροσόκ, μας κρεμούσαν και από την οροφή και ερχόντουσαν δύο-τρεις άνθρωποι και μας χτυπούσαν με αλυσίδες και μαχαίρια».Οι γυναίκες βασανίστηκαν μπροστά στα μάτια των συζύγων και των αδελφών τουςΟ Χ. Ε είπε επίσης ότι υπήρχαν γυναίκες και παιδιά στη φυλακή και βασανίστηκαν με τον ίδιο τρόπο.«Οι γυναίκες βασανίζονταν μπροστά στους συζύγους ή τους αδερφούς τους και τις αποκαλούσαν άσχημα».Ο Σέϊχο θυμάται ότι μεταξύ των βασανισμένων γυναικών, έχουν καταγράψει την κατάσταση 86 γυναικών που κακοποιήθηκαν και μεταξύ αυτών υπάρχουν παιδιά και κορίτσια κάτω των 18 ετών.«96 άνθρωποι πέθαναν λόγω βασανιστηρίων στις φυλακές. Επιπλέον, η τύχη περίπου 1000 ανθρώπων δεν είναι ξεκάθαρη, 400 από αυτούς είναι γυναίκες, και υπάρχει αμφιβολία και φόβος ότι έχουν τρομοκρατηθεί».Οι εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι υπάρχουν 10 ανοιχτές φυλακές μόνο στο Αφρίν, και ότι κάτοικοι που απήχθησαν κρατούνται επίσης σε πόλεις όπως η Μαρ, η Αζάζ, η Ράι και η Μπαμπ.Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε στην έκθεσή της τον Αύγουστο του 2018 ότι η Τουρκία και οι ένοπλες ομάδες συχνά μετατρέπουν τα σχολεία σε φυλακές και στρατιωτικές βάσεις.Ο Σέιχο ενημερώνει ότι εκτός από τις φυλακές στα κατεχόμενα της βορειοδυτικής Συρίας, κρατούμενοι από το Αφρίν στέλνονται και στο εσωτερικό της Τουρκίας και κρατούνται στις φυλακές Κιλίς, Εντάμπ και άλλες πόλεις.Ο Sheikho δηλώνει ότι οι συλλήψεις και οι απαγωγές πραγματοποιούνται κυρίως από μαχητές του «Εθνικού Στρατού», αλλά Τούρκοι στρατιώτες και δυνάμεις ασφαλείας συμμετέχουν στην έρευνα.Η J.H. είναι μια γυναίκα από το Αφρίν που συνελήφθη από τους μαχητές της ομάδας «Sultan Murad».«Με συνέλαβαν στο Αφρίν και με πήγαν σε μια φυλακή μακριά από την περιοχή. Ήμασταν γύρω στις 30-40 γυναίκες φυλακισμένες μαζί στη φυλακή, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης μου είχαν δεμένα τα μάτια και οι Τούρκοι μου έκαναν ερωτήσεις μέσω ενός μεταφραστή», είπε ο JH στο Voice of America.Αξίζει να θυμηθούμε ότι διεθνείς οργανισμοί όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και η Ειδική Ερευνητική Επιτροπή για τη Συρία, η οποία βασίζεται στα Ηνωμένα Έθνη, έχουν τεκμηριώσει τις παραβιάσεις που σημειώνονται στο Αφρίν στις εκθέσεις τους.Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν δολοφονίες, απαγωγές, απαγωγές και βασανιστήρια αμάχων, καθώς και καταπάτηση σπιτιών και εδαφών Κούρδων κατοίκων, κλοπή και λεηλασία των οικιών και καταστροφή ιστορικών τοποθεσιών, και αυτές οι παραβιάσεις ονομάζονται εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.Voice of America