Όταν οι Αλεπούδες της 340Μ της 115ΠΜ …Ξεφτίλισαν και τα Ιπτάμενα RADAR της Τουρκίας

Όταν πέταξαν σε σχηματισμό πάνω από τη Λευκωσία, ήταν πλέον αργά. Οι Τούρκοι είχαν χάσει την «ταυτότητά» τους και, αν επρόκειτο για πολεμική αποστολή, θα ήταν, όπως λέγεται στην αεροπορική γλώσσα, «kill».Οι «αλεπούδες» της 340 Μοίρας απογειώθηκαν από την 115 Πτέρυγα Μάχης με στόχο να φτάσουν την ώρα που έπρεπε στον κυπριακό εναέριο χώρο και να κάνουν διέλευση πάνω από τη Λευκωσία τη στιγμή της στρατιωτικής παρέλασης.Το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου έπρεπε να επιβεβαιωθεί, όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά, το 2017, με τον ίδιο τρόπο.Η διαφορά ήταν ότι οι Τούρκοι πέρυσι είχαν πιαστεί στον ύπνο και φέτος είχαν λάβει τα… μέτρα τους. Το μόνο που κατάφεραν όμως ήταν να εκτεθούν ακόμη μια φορά.A pair of Hellenic AirForce F-16C Block 52+ of 340 Squadron passes over the parade ground…in CyprusΟι Έλληνες Χειριστές με τα F-16 Block 52+adv έκαναν κόσκινο της ομπρέλα ασφαλείας που έστησαν οι Τούρκοι δυτικά της Κύπρου την ημέρα της Παρέλασης της Ανεξαρτησίας ,προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους και πραγματικά τους εξευτέλισαν.Οι Χειριστές κατέβηκαν χαμηλά στο FIR Αθηνών, έκλεισαν το IFF (σύστημα αναγνώρισης φίλιων και εχθρικών αεροσκαφών) και… έγλειψαν τα κύματα.Πέταξαν σε ύψος μόλις 300 ποδών, 100 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Όλη τους η πορεία, από τη στιγμή που απογειώθηκαν μέχρι και την ώρα που ανέβηκαν πάνω από τη Λευκωσία για να γίνουν ορατά από τον κυπριακό λαό, ήταν σε αυτό το ύψος.Η διέλευση για την ανεξαρτησία της Κύπρου έγινε από δύο εκ των τριών F-16 του σχηματισμού και το τρίτο παρέμεινε στην… αφάνεια για λόγους προστασίας των άλλων δύο.Οι Τούρκοι δεν πήραν χαμπάρι ότι τα ελληνικά αεροσκάφη κατάφεραν να τρυπήσουν τη ζώνη που είχαν στήσει για να τους εντοπίσουν και να εμπλακούν μαζί τους (σε μία τέτοια περίπτωση μπορεί και να ακυρωνόταν η αποστολή λόγω καυσίμων).Οι Έλληνες αεροπόροι έδειξαν ακόμη μια φορά την ανωτερότητά τους, όπως κάνουν καθημερινά στο Αιγαίο και σε κάθε άσκηση που συμμετέχουν ανά τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρούνται από τους καλύτερους χειριστές παγκοσμίως.Οι Τούρκοι, για να ανακόψουν την πορεία των ελληνικών F-16 προς την Κύπρο, διεξήγαγαν άσκηση στα δυτικά της με την παρουσία ισχυρών ναυτικών δυνάμεων, είχαν από νωρίς το πρωί εκείνης της ημέρας σηκώσει στον αέρα ιπτάμενο ραντάρ και είχαν μετασταθμεύσει τα μαχητικά τους στη βάση του DALAMAN για να είναι πιο άμεση η αντίδρασή τους.Όμως απέτυχαν παταγωδώς. Αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί μόνο όταν οι τηλεοπτικές κάμερες στην Κύπρο έδειξαν τα ελληνικά F-16 να πετούν πάνω από τη Λευκωσία. Οι αερομαχίες που ακολούθησαν Αιγαίο ήταν γιατί οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να χωνέψουν τη μεγάλη στρατηγική κατά κράτος ήττα τους.Πηγή : dimokratianews.gr