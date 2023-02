ΥΦΕΘΑ Ελλάδας – ΗΠΑ σε λιμένα Αλεξανδρούπολης, Στρατηγείο της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και η Υφυπουργός Άμυνας για Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας (Assistant Secretary of Defens...









Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και η Υφυπουργός Άμυνας για Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας (Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Δρ. Celleste Wallander, επισκέφθηκαν σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, το Στρατηγείο της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (Μ/Κ ΜΠ), τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και την 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) στη Λάρισα, συνοδευόμενοι από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.Η Δρ. Celleste Wallander βρίσκεται στη χώρα μας συνοδεύοντας τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Secretary Of State) κ. Antony J. Blinken, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και αύριο Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και η Αμερικανίδα Υφυπουργός Άμυνας βρέθηκαν αρχικά στο Στρατηγείο της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ στην Αλεξανδρούπολη, όπου, παρουσία του Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ) Αντιστράτηγου Δημόκριτου Κωνσταντάκου, τους υποδέχτηκε ο Διοικητής της Μεραρχίας Υποστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος και τους ενημέρωσε για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Σχηματισμού.Στη συνέχεια ο κ. Χαρδαλιάς και η Δρ. Celleste Wallander παρακολούθησαν παρουσίαση από Επιτελείς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και του ΓΕΕΘΑ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω όλους στην Αλεξανδρούπολη, την «πόλη του Αλεξάνδρου». Μια πόλη που είναι το στολίδι της Θράκης, αλλά και μια από τις πιο στρατηγικές περιοχές της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αλλά και εν γένει του δυτικού κόσμου.Κυρίες και κύριοι, η παρουσία σας εδώ σήμερα αποδεικνύει το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε οικοδομήσει περαιτέρω τη διμερή αμυντική μας συνεργασία σε όλους τους τομείς, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.Σε λίγες περιοχές της Ελλάδας το αποτύπωμα καλής συνεργασίας είναι πιο πρόδηλο από ότι στην Αλεξανδρούπολη. Από την έναρξη της θητείας της, η κυβέρνησή μας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κοινής μας στρατιωτικής συνεργασίας σε αυτή την περιοχή, της οποίας η σημασία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή ενός σημαντικού εμπορικού κόμβου. Χρόνια πριν την παράνομη και αδικαιολόγητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οραματιστήκαμε την Αλεξανδρούπολη ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και ως τον κεντρικό άξονα της αποτρεπτικής και αμυντικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Επιπλέον, δεσμευτήκαμε για τη μετατροπή της σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο.Οι προσπάθειές μας απέδωσαν. Σήμερα, η περιοχή της Αλεξανδρούπολης είναι ζωτικής σημασίας για τα επιχειρησιακά σχέδια της Συμμαχίας που αφορούν την ενίσχυση της ανατολικής της πτέρυγας, απέναντι σε μια ολοένα πιο απρόβλεπτη και επιθετική Ρωσία, ενώ είναι καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ευρώπης, χάρη σε εξαιρετικά φιλόδοξα έργα όπως η δημιουργία της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεροποίησης. Ο Μέγας Αλέξανδρος, του οποίου το όνομα φέρει αυτή η πόλη με υπερηφάνεια, επεσήμανε κάποτε ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για όποιον προσπαθεί. Και πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα.Εργαστήκαμε σκληρά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας, προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία τριάμισι χρόνια υπήρξαν ορισμένες εξελίξεις-ορόσημα στη στρατηγική εταιρική σχέση μας. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η τελευταία τροποποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας των χωρών μας, που συνιστά τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής μας συνεργασίας και ενισχύει το κοινό μας αμυντικό δόγμα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Κατά τα τελευταία έτη, γίναμε μάρτυρες, μιας άνευ προηγουμένου σύγκλισης και συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η αναβάθμιση των F-16 μας στην έκδοση ‘’Viper’’, οι συνεχείς διμερείς ασκήσεις, ο Κόλπος της Σούδας, που αποτελεί τη βάση και παρέχει τη δυνατότητα έντονης δραστηριότητας στον εναέριο και τον θαλάσσιο τομέα, οι εγκαταστάσεις στο Στεφανοβίκειο που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και τα ΜΕΑ που επιχειρούν από τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη, συνιστούν απλώς παραδείγματα μιας ακμάζουσας συμμαχίας. Η επικείμενη απόκτηση από την Ελλάδα μιας μοίρας αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35 θα αναβαθμίσει τη συνεργασία των Πολεμικών Αεροποριών των δύο χωρών σε ένα επίπεδο χωρίς προηγούμενο για την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια!Αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η ιδιαίτερα σημαντική ανάπτυξη και εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εξελίσσεται διαχρονικά. Το γεγονός αυτό πιστεύω ότι αντανακλά τις βαθιές ρίζες της συμμαχίας μας, τις κοινές δημοκρατικές αρχές και αξίες, αλλά και τις εξαιρετικές προοπτικές που υφίστανται για περαιτέρω συνεργασία. Κανείς μας δεν τήρησε ποτέ στάση «επιτήδειου ουδέτερου», ούτε και θα το κάνει ποτέ. Σε όλες τις περιπτώσεις, σταθήκαμε και αγωνιστήκαμε μαζί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, χωρίς να αποκλίνουμε ποτέ από την προσήλωσή μας στα ύψιστα ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Και αυτό, στο τέλος της ημέρας, είναι που κάνει τη διαφορά!»Ακολούθως, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και η Αμερικανίδα Υφυπουργός Άμυνας μετέβησαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης όπου τους υποδέχθηκε ο Υποδιοικητής της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Ταξίαρχος Δημήτριος Παντζιόκας και ενημερώθηκαν σχετικά με θέματα Υποστήριξης Φιλοξενούμενου Έθνους (ΥΦΕ).Ακολούθησε επίσκεψη στα σημεία υποδοχής και επαναπροώθησης των Αμερικανικών και ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, παρακολούθησαν παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης κ. Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ όπου και ενημερώθηκαν σχετικά με τις δραστηριότητες του λιμένα και τις προοπτικές που διανοίγονται στο προσεχές μέλλον.Εν συνεχεία, ο κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και η Δρ. Celleste Wallander συνοδευόμενοι από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέβησαν στη Λάρισα και επισκέφθηκαν την έδρα της 110 ΠΜ στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, όπου παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Φασούλα, ενημερώθηκαν από τον Διοικητή της Πτέρυγας Σμήναρχο (Ι) Αργύριο Μουστρούφη για τις τρέχουσες δραστηριότητες και το επιχειρησιακό έργο της 110ΠΜ.Στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, ο κ. Χαρδαλιάς και η Δρ Wallander επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της 110ΠΜ, όπου έχουν μετασταθμεύσει 8 UAV MQ-9 REAPER της USAFE με το προσωπικό υποστήριξής τους και ενημερώθηκαν από τον Lieutenant Colonel William Bollinger για την αποστολή, την οργάνωση και τις τρέχουσες δραστηριότητες της Μονάδας.Κατά τις επισκέψεις τους ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και η Υφυπουργός Άμυνας Δρ. Celleste Wallander συνοδεύονταν επίσης από την Επιτετραμμένη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα (Deputy Chief of Mission) κ. Maria Olson, τη Γενική Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη κ. Elizabeth K. Lee, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πρέσβη ε.τ. κ. Ελευθέριο Αγγελόπουλο και αντιπροσωπείες των Ενόπλων Δυνάμεων.