Αλαατίν Τσακιτζί: Ο Τούρκος «Αλ Καπόνε» απειλεί την Ελλάδα – Το «viral» προκλητικό βίντεο πάνοπλων Γκρίζων Λύκων

Αλαατίν Τσακιτζί: Το «viral» απειλητικό βίντεο



Το ζήτημα απασχόλησε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δημοσίευσαν μάλιστα και βίντεο ενόπλων φερόμενων μελών των Γκρίζων Λύκων, οι οποίοι ανήρτησαν προκλητικό και απειλητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ένα μέλος, διαμαρτυρόμενο για την απόφαση της ελληνικής πρεσβείας να μην δώσει βίζα στον Αλαατίν Τσακιτζί, λέει χαρακτηριστικά:



«Η ελληνική πρεσβεία δεν μπορεί να εμποδίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να ταξιδεύουν. Αν θέλουμε, τα νερά μπορούν να ζεσταθούν πολύ μέχρι το Καστελόριζο. Είμαστε υπό τη διοίκηση του Αλαατίν Τσακιντζί και κάνουμε ό,τι μας πει ο αρχηγός μας».









#Turkey 🇹🇷: Gunmen under Alaattin Çakıcı (Turkish Mafia Leader) threatened the Ambassador of #Greece for refusing the visa request by Çakıcı.



Gunmen seems to be armed with possible Turkish SAR-56 carbines, AKM(S) rifles and M4 carbine —some sourced from TAF/Gendarmerie stocks. pic.twitter.com/pfFhRx8gYB