Μήνυμα της Ουάσιγκτον στην Άγκυρα πριν από την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»: Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George W. Bush στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Σε ένα νέο εμφατικό μήνυμα προς την Άγκυρα προχωρά η Ουάσιγκτον με την αποστολή του πανίσχυρου πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου George W. Bush ...

Σε ένα νέο εμφατικό μήνυμα προς την Άγκυρα προχωρά η Ουάσιγκτον με την αποστολή του πανίσχυρου πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου George W. Bush και της συνοδείας στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Και μάλιστα όλα δείχνουν ότι ο πλους του στο Αιγαίο ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και το ίδιο χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη Τουρκική ναυτική άσκηση ‘’Mavi Vatan’’.Αν και το US NAVY σχεδόν ποτέ δεν προαναγγέλλει τις κινήσεις του George W. Bush και της συνοδευτικής του αρμάδας πληροφορίες αναφέρουν ότι έπειτα από το αγκυροβόλιο που θα πραγματοποιήσει στον Πειραιά από τις 3 έως και τις 6 Φεβρουαρίου αναμένεται να βάλει πλώρη προς την ‘’καρδιά’’ του Αιγαίου και να πλεύσει Βορειοανατολικά. Ενώ με δεδομένο ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί για τους Αμερικανούς τη ‘’Σούδα του βορά’’ είναι ενδεχόμενο το λιμάνι της Θράκης να είναι και ο προορισμός του.Το σύμβολο ναυτικής ισχύος των ΗΠΑ θα κινηθεί στη Μεσόγειο και όταν προσεγγίσει τις Ελληνικές θάλασσες Δυτικά της Πελοποννήσου θα το ‘’υποδεχτεί’’ φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού. Η αρμάδα θα πλεύσει με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά όπου αναμένεται να αγκυροβολήσει για τέσσερις ημέρες. Τρεις μήνες έπειτα από τον κατάπλου του George W. Bush στο ναυσταθμο της Σούδας τον περασμένο Οκτώβριο οι Αμερικανοί στέλνουν εκ νέου το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στην Ελλάδα σε μια κίνηση στήριξης της Αθήνας την ώρα που η Τουρκική προκλητικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα.Και φυσικά αυτή η κίνηση των Αμερικανών δεν είναι τυχαία αλλά όπως φαίνεται εντάσσεται στη γενικότερη στροφή που έχουν πραγματοποιήσει υπέρ της Ελλάδας με κύρια αιτία την τακτική Ερντογάν. Η άρνηση της Τουρκίας να συμφωνήσει στην ένταξη Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η κλιμάκωση της εμπρηστικής ρητορικής και των απειλών απέναντι στην Ελλάδα, η ‘’ανοιχτή γραμμή’’ Ερντογάν-Πούτιν, οι σχέσεις της Άγκυρας με το Ιράν, η επιθετική τακτική της στη Συρία αποτελούν σοβαρά ‘’αγκάθια’’ στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.Η αποτυχία του Μεβλούτ Τσαβούσογλου να εξασφαλίσει έστω τη δέσμευση των Αμερικανών για την πώληση και αναβάθμιση μαχητικών F-16, η επιβεβαίωση της αποπομπής της Τουρκίας από το πρόγραμμα του stealth μαχητικού F-35, την ώρα μάλιστα που οι ΗΠΑ ανάβουν το ‘’πράσινο φως’’ για πώληση τους στην Ελλάδα, δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη με πράξεις να απομονώσει τον Ταγίπ Ερντογάν.Έτσι η εκ νέου αποστολή του George W.Bush στην Ελλάδα και στο Αιγαίο αποτελεί μια ακόμη εμφατική κίνηση-μήνυμα ότι για τους Αμερικανούς οι ισορροπίες στην περιοχή έχουν αλλάξει. Επιπλέον την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της στον αέρα με μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα μαχητικά ο πλους του George W. Bushστο Αιγαίο έχει ξεχωριστή σημασία.Το πανίσχυρο αεροπλανοφόρο με εκτόπισμα 100.000 τόνων και μήκος που ξεπερνά τα 330 μέτρα μεταφέρει περισσότερα από 80 μαχητικά F/A-18 C Hornet και E/F Super Hornet, ιπτάμενα ραντάρ και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Ανήκει στον 6ο Στόλο του US NAVY, διαθέτει πλήρωμα 5.000 μέλη και φέρει το προσωνύμιο ‘’εκδικητής’’.