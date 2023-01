Ticonderoga: Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα ενός πλοίου ναυτικής κυριαρχίας, του Αρχιπλοιάρχου ε.α. E. Νικολάου

Του Αρχιπλοιάρχου ε.α. Ευσταθίου Νικολάου Π.Ν, Master of Science Aeronautical Engineering, Master of Science Electrical Engineering Σημείωσ...



Δημιουργία φόρτου κρίσιμων ανταλλακτικών βάσης Base Spare Parts (critical COSMAL version).

Επίσης είναι δυνατόν να γίνει κάποια αναβάθμιση σε μερικά καίρια συστήματα είτε σε συνεννόηση με το USN ή απ’ ευθείας με τους κατασκευαστές. Αυτή η προσέγγιση έχει κάποιο κόστος και χρόνο υλοποιήσεως και βεβαίως απαιτείται το Export License (άδεια εξαγωγής) του DSCA, δηλαδή της αρμόδιας υπηρεσίας του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης.

Συμμετοχή σε Common Pool ανταλλακτικών με τα άλλα Ναυτικά που επιχειρούν πλοία με ίδια συστήματα (Ιαπωνία, Ισπανία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Αυστραλία).

Από εκεί και μετά… οι μαντράδες. Αυτό σημαίνει ότι ένα Ναυτικό θα πρέπει να απευθύνεται για ανταλλακτικά στους «μαντράδες» των ΗΠΑ με εξαιρετικά υψηλές τιμές.



Με αυτή την προσέγγιση εκτιμάται ότι τα πλοία αυτά μπορούν να διατηρηθούν στην ενέργεια για 20 ακόμη χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο σκάφος. Θα πρέπει να ελεγχθούν οι τελευταίες Ναυπηγικές Επιθεωρήσεις των πλοίων αλλά και το προωστήριο σκεύος τους, κυρίως οι μειωτήρες προώσεως και οι άξονες.

Εκτός από το πλήρες set of the On Board Spare Parts (COSAL, τα ανταλλακτικά εντός του πλοίου) που πρέπει να έχουν τα σκάφη, εκτιμάται ότι πρέπει να υπάρχει και ένα επιπλέον πλοίο για κανιβαλισμό.