Επιμένει η Τουρκία με νέες παράνομες NAVTEX «κλείνει» τρεις περιοχές στο Αιγαίο για σχεδόν όλη την χρονιά

Η Τουρκία συνεχίζοντας την αναθεωρητική της πολιτική που ταυτίζεται πλέον με κάθε παρανομία που μπορεί να τελεστεί σε επίπεδο ρητορικό, διπλωματικό και επί του πεδίου, προχώρησε στην έκδοση τριών παράνομων οδηγιών προς ναυτιλομένους (NAVTEX) με τις οποίες «δεσμεύει» με το έτσι θέλω τρεις περιοχές σε βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο για σχεδόν όλο το 2023!Πρόκειται επί της ουσίας για «ανανέωση» δέσμευσης των ίδιων περιοχών που είχε «δεσμεύσει» η Τουρκία και το 2022.Το χρονικό διάστημα «δέσμευσης» είναι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 14 Ιουνίου και από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.TURNHOS N/W : 0006/23 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2023 19:14)TURNHOS N/W : 0006/23AEGEAN SEA1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 23 AND 16 SEP-31 DEC 23 FROM SUNRISE TO SUNSETA) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:01 JAN 23, 06 JAN 23, 27 FEB 23, 25 MAR 23, 14 APR 23, 15 APR 23, 16 APR 23, 17 APR 23, 01 MAY 23,05 JUN 23, 15 AUG 23, 28 OCT 23, 21 NOV 23, 24 DEC 23, 25 DEC 23, 26 DEC 23, 31 DEC 23.IN AREA BOUNDED BY;37 27.00 N - 026 17.00 E37 08.50 N - 026 27.50 E37 05.00 N - 026 09.00 E37 24.00 N - 026 00.00 E37 24.00 N - 026 04.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 23.TURNHOS N/W : 0005/23 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2023 19:13)TURNHOS N/W : 0005/23AEGEAN SEA1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 23 AND 16 SEP-31 DEC 23 FROM SUNRISE TO SUNSETA) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:01 JAN 23, 06 JAN 23, 27 FEB 23, 25 MAR 23, 14 APR 23, 15 APR 23, 16 APR 23, 17 APR 23, 01 MAY 23,05 JUN 23, 15 AUG 23, 28 OCT 23, 21 NOV 23, 24 DEC 23, 25 DEC 23, 26 DEC 23, 31 DEC 23.IN AREA BOUNDED BY;39 00.00 N - 025 10.00 E39 20.00 N - 024 58.00 E39 14.00 N - 024 40.00 E38 54.00 N - 024 52.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 23.TURNHOS N/W : 0004/23 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2023 19:13)TURNHOS N/W : 0004/23AEGEAN SEA1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 23 AND 16 SEP-31 DEC 23 FROM SUNRISE TO SUNSETA) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:01 JAN 23, 06 JAN 23, 27 FEB 23, 25 MAR 23, 14 APR 23, 15 APR 23, 16 APR 23, 17 APR 23, 01 MAY 23,05 JUN 23, 15 AUG 23, 28 OCT 23, 21 NOV 23, 24 DEC 23, 25 DEC 23, 26 DEC 23, 31 DEC 23.IN AREA BOUNDED BY;40 16.50 N - 025 39.00 E40 18.00 N - 025 30.00 E40 35.00 N - 024 58.00 E40 11.00 N - 024 33.00 E40 09.00 N - 024 45.00 E40 20.00 N - 024 56.00 E40 07.00 N - 025 33.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 23.Η Τουρκία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές να ακολουθήσει την αναθεωρητική αυτή τακτική με ιδιαίτερη ένταση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μετά θα μαλακώσει καθώς αυτό που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας είναι ότι πρόκειται για πολιτική γραμμή και όχι για ευκαιριακή κίνηση.Είναι χαρακτηριστικό πως η Τουρκία δεσμεύοντας περιοχές με NAVTEX χωρίς να έχει την σχετική δικαιοδοσία να το κάνει σε περιοχές στην καρδιά του Αιγαίου, προχώρησε το 2022 σε 1436 παραβιάσεις των Εθνικών Χωρικών Υδάτων με πλοία του πολεμικού της Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της.Η παρανομίες και προκλητικές ενέργειες δεν έλειψαν ούτε από τον αέρα όπου ως αποτέλεσμα των τουρκικών πειρατικών ενεργειών σημειώθηκαν πάνω από 300 αερομαχίες όλο το 2022, ενώ το 2021 είχαν σημειωθεί 145. Μιλάμε για διπλασιασμό και πλέον των εμπλοκών με ότι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο ατυχήματος αλλά και την τουρκική προκλητικότητα εν γένει