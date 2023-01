Έφαγε μεγάλη ΦΟΛΑ ο Τσαβούσογλου... Ο Μπλίνκεν του είπε για τα F-16 πως ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν θα συγκρουστεί με τον κ. Μενέντεζ

Ελπίζει, πιστεύω, ότι ο Λευκός Οίκος θα συγκρουστεί στο τέλος με τους νομοθέτες που έχουν ταχθεί εναντίον της πώλησης των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία και ειδικά με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξύβρισε κατά την ενημέρωση στην τουρκική πρεσβευτική κατοικία.Δημόσια του άσκησε δριμύτατη κριτική διότι επιτέλους αντιλήφθηκε ο αλαζονικός υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι ο κ. Μενέντεζ και οι άλλοι νομοθέτες, έχουν «κλειδωμένη» την κατοχική χώρα. Είπε τις γνωστές ασυναρτησίες, βεβαίως, ότι θα ηττηθεί ο γερουσιαστής και τα τσιράκια του οι δημοσιογράφοι μετέδωσαν fake news ότι ο κ. Μενέντεζ έμεινε μόνος του και ότι δήθεν τον …εγκατέλειψε η ηγεσία των Δημοκρατικών, που δήθεν υποστηρίζει πλέον την Τουρκία.Πόσο αξιολύπητος (pathetic) είναι ο Τσαβούσογλου, ο οποίος δεν ήταν προετοιμασμένος για το «σκωτσέζικο ντους» που του επιφύλαξε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας Hellas Journal αναφέρουν ότι ο Άντονι Μπλίνκεν πληροφόρησε τον Τούρκο ομόλογό του, ότι ο Λευκός Οίκος θα προσπαθήσει μεν να πείσει όσους νομοθέτες αντιδρούν να υποχωρήσουν. Αλλά, εάν επιμένουν στις αντιρρήσεις τους, δεν προτίθεται να έρθει σε ρήξη μαζί τους. Και ο λόγος είναι απλός:Η κυβέρνηση του Προέδρου Μπάιντεν έχει ενώπιον της μεγάλες μάχες να αντιμετωπίσει, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι προτίθενται να κτυπήσουν ακόμα και την οικογένειά του. Λόγω αυτού, ο κ. Μπάιντεν έχει ανάγκη όλους τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, και ιδιαίτερα τον κ. Μενέντεζ, ο οποίος λόγω του ηγετικού του ρόλου, θα μπορούσε να μαζέψει τον …«στρατό» και να στηρίξει τον Αμερικανό Πρόεδρο.Αυτός είναι ο λόγος που ο Τσαβούσογλου στις δημόσιες δηλώσεις του, τόνισε ξανά και ξανά, ότι αν το επιθυμεί, ο Λευκός Οίκος μπορεί να πουλήσει τα F-16 στον Ταγίπ Ερντογάν. Για να το επιτύχει, που δεν είναι βέβαιο ότι έχει τις ψήφους, πρέπει να επιχειρήσει μετωπική σύγκρουση με τον κ. Μενέντεζ και τους υπόλοιπους νομοθέτες που επιμένουν να υποστηρίζουν το Διεθνές Δίκαιο και όχι το αυταρχικό καθεστώς της Άγκυρας.Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα κέντρα εξουσίας στην Ουάσιγκτον, δηλαδή το Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο, φαίνονται βέβαιοι ότι η αγοραπωλησία των F-16, βρίσκεται σε κενό (in limbo). Αλλά, τα θέματα είναι πολλά.Δεν πρόκειται μόνο για την αντίσταση της ισχυρής ομάδας των νομοθετών, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, που αρνούνται κάθετα και οριζόντια, να δώσουν συγχωροχάρτι στην Τουρκία. Το βασικό ερώτημα, που τέθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από το Κογκρέσο, πέραν των ανομημάτων της Τουρκίας σε όλη τη γειτονιά της, είναι αυτό:Από τη στιγμή που η επίσημη κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται την Τουρκία, από τη στιγμή που επιβλήθηκαν κυρώσεις επειδή η Αμερική πιστεύει ότι η Άγκυρα θα πουλήσει μυστικά στη Ρωσία, γιατί επιμένει να τους παραχωρήσει την τεχνολογία των F-16. Ποιος από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν αποφασίζει να πάρει απάνω του την απάντηση; Δεν βλέπω κανένα.Ο κ. Μπλίνκεν, που διατηρεί εξαιρετική σχέση συνεργασίας με τον κ. Μενέντεζ, από τον καιρό που εργαζόταν στο Κογκρέσο, δίπλα στον τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν, είπε και κάτι άλλο στον Τσαβούσογλου, ο οποίος ψεύδεται όταν υποστηρίζει επιμένοντας στο αντίθετο.Ο Αμερικανός υπουργός ήταν ξεκάθαρος: Εάν δεν επικυρωθεί η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ …χθες, είναι εκτός κάθε συζήτησης ακόμη και η αποστολή του τουρκικού αιτήματος στο Κογκρέσο. Διότι, όπως του εξήγησε, θα αυξηθούν, αντί να μειωθούν, οι δυνάμεις που αντιστέκονται. Ακόμα και οι λίγοι που υποστηρίζουν την Τουρκία, θα δηλώσουν αδυναμία να υποστηρίξουν την πώληση των F-16.Ο Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε ότι οι πάντες υποστηρίζουν την Τουρκία, εκτός του κ. Μενέντεζ. Έχω νέα για τον αλαζονικό υπουργό Εξωτερικών της κατοχικής δύναμης.Οι ακτιβιστές της Ομογένειας μας, των Κούρδων, των Αρμενίων, των Αμερικανών Χριστιανών, του Ιδρύματος των Ινδο-Αμερικανών, του Φόρουμ της Μέσης Ανατολής, των οργανώσεων A Demand for Action και the Philos Project έχουν ξεκινήσει τις επαφές τους στο Κογκρέσο εναντίον της πώλησης των F-16, και η ανταπόκριση είναι καταπληκτική.Νομίζει ο Τούρκος υπουργός ότι με το να σκορπά τα εκατομμύρια του τουρκικού λαού σε λομπίστες θα εξαγοράσει όλο το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Θα εκπλαγεί, όπως τότε, που είχε δεδομένη την έγκριση, και εισέπραξε την ακύρωση του συμβολαίου για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, F-35… Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, Hellas Journal