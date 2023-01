Ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ θα προειδοποιήσει τα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία για την παραβίαση των κυρώσεων στη Ρωσία

Αμερικανός Αξιωματούχος θα ταξιδέψει στο Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία για την επιβολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Το...

To CNBC σε ρεπορτάζ μεταδίδει ότι ο Brian Nelson, υφυπουργός για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών, θα ταξιδέψει στο Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία για να επαναλάβει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις.Τίτλος: Top U.S. Treasury official to warn UAE, Turkey over sanctions evasion – Ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ θα προειδοποιήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία για την παραβίαση των κυρώσεωνΟ ανώτατος αξιωματούχος αρμόδιος για τις κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε ένα ταξίδι στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, την επόμενη εβδομάδα, θα προειδοποιήσει τις χώρες και τις επιχειρήσεις ότι θα μπορούσαν να χάσουν την πρόσβαση στις αγορές των G-7, εάν συναλλάσσονται με οντότητες που υπόκεινται στους περιορισμούς των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον λαμβάνει σκληρότερα μέτρα ενάντια στις ρωσικές προσπάθειες για αποφυγή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Το ταξίδι σηματοδοτεί την τελευταία επίσκεψη στην Τουρκία ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομικών για να συζητήσει τις κυρώσεις, μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων πέρυσι από αξιωματούχους, καθώς η Ουάσιγκτον αύξησε την πίεση στην Άγκυρα για να διασφαλίσει την επιβολή των περιορισμών των ΗΠΑ στη Ρωσία.Το ταξίδι του Nelson συμπίπτει με μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, καθώς οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ διαφωνούν σε μια σειρά ζητημάτων.Πιο πρόσφατα, η άρνηση της Τουρκίας να δώσει το πράσινο φως στις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έχει ενοχλήσει την Ουάσιγκτον, ενώ η Άγκυρα είναι απογοητευμένη που το αίτημά της να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 συνδέεται όλο και περισσότερο με το αν οι δύο σκανδιναβικές χώρες μπορούν να ενταχθούν στη συμμαχία.Ο Nelson θα επισκεφθεί την Άγκυρα, την τουρκική πρωτεύουσα, και την Κωνσταντινούπολη, τον οικονομικό κόμβο, στις 2-3 Φεβρουαρίου. Θα προειδοποιήσει τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες ότι θα πρέπει να αποφεύγουν συναλλαγές που σχετίζονται με πιθανές μεταφορές τεχνολογίας διπλής χρήσης, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν από τον στρατό της Ρωσίας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών στο Reuters την Παρασκευή. Τα είδη διπλής χρήσης μπορούν να έχουν τόσο εμπορικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές.Η Ουάσιγκτον ανησυχεί επίσης για την αποφυγή των κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στο γνωστό Τούρκο επιχειρηματία Sitki Ayan και το δίκτυο εταιρειών του, κατηγορώντας τον ότι ενεργούσε ως παράγοντας διευκόλυνσης για τις πωλήσεις πετρελαίου και το ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. https://hellasjournal.com