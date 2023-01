Νέα ηλεκτρονική απάτη με «βιτρίνα» την ΑΑΔΕ - Πώς προσπαθούν να «ψαρέψουν» θύματα

Συγκεκριμένα, το mail που έρχεται προς τους πολίτες είναι με πρόσχημα κάποια δήθεν επιστροφή χρημάτων (σ.σ. 634,13 ευρώ σε όλες τις περιπτώσεις πολιτών που έχουν λάβει το e-mail). Στο mail οι απατεώνες ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να βάλουν τα στοιχεία τους, μεταξύ άλλων φυσικά και του τραπεζικού λογαριασμού. Φυσικά πρόκειται για απάτη καθώς δεν είναι μήνυμα από την εφορία και αυτό είναι κάτι που οι πιο παρατηρητικοί μπορούν να το αντιληφθούν.Αρχικά ως αρχικά της ΑΑΔΕ παρουσιάζονται τα «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εγκλημάτων», ενώ στην πραγματικότητα είναι «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων». Το ακόμα πιο παράδοξο είναι πως στην υπογραφή του mail, τα αρχικά της ΑΑΔΕ γράφοντας σωστά. Ενώ και το γενικότερο προφίλ του e-mail παραπέμπει σε απάτη, όπως πολλές ακόμα που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.Δείτε:New #phishing campaign targeting #Greek #taxpayers is ongoing. #Phisher is promising a tax refund. Used site is h[t]tps://aade-69b17.web.app/. Site uses #Killbot to protect itself from unwanted visitors. #killbot username is big flyer pic.twitter.com/Ofx0aBxrh7 — v4ensics (@v4ensics) January 14, 2023 Μια άλλη απάτη αρκετά διαδεδομένη είχε πρόσχημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με ένα mail ιδιαίτερα πειστικό για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία.Συγκεκριμένα, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γράφει: «Αύριο το πακέτο σας παραδίδεται στα ΕΛΤΑ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε τα στοιχεία σας για την αποστολή... και ότι θα σταλούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Αθήνα αύριο για διανομή σε όλη τη χώρα. Το Κέντρο Διαλογής Αθηνών θα κρατήσει το δέμας σας μέχρι να επιβεβαίωσετε τα στοιχεία σας».Και στη συνέχεια έχει το κουμπί: «Επαλήθευση παράδοσης».



Μάλιστα το τέλος γράφει πως «λάβετε υπόψη ότι λαμβάνετε μόνο τρεις ημέρες δωρεάν αποθηκευτικούς χώρου πριν πρέπει να πληρώσετε 1,49 ευρώ κάθε επιπλέον ημέρα».