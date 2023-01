Στρατηγικές κινήσεις από Κύπρο: Προχωράει η διμερής αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Ταξίαρχο Λίζα Τζ. Χου (Lisa J. Hou), της Εθνικής Φρουράς του New Jersey είχε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουρά...

Σε κινήσεις στρατηγικής σημασίας έχει προχωρήσει η Κύπρος, με σκοπό τον περιορισμό της επιθετικότητας της Τουρκίας, η οποία δημιουργεί Ναυτική Ομάδα Κρούσης με ορμητήριο τη νέα Βάση στην Καρπασία, αλλά και τη συνολική αναβάθμιση του νησιού.Την Πέμπτη, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ταξίαρχο Λίζα Τζ. Χου (Lisa J. Hou), της Εθνικής Φρουράς του New Jersey και επικεφαλής Αξιωματικό για το Πρόγραμμα Εταιρικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP), μεταξύ της Εθνικής Φρουράς Κύπρου και της Πολιτείας του New Jersey.Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συζήτησαν θέματα που αφορούν την αναπτυσσόμενη συνεργασία της Εθνικής Φρουράς με την Πολιτεία του New Jersey, στο πλαίσιο της πρόσφατης επικύρωσης της ένταξης της Κύπρου στο Πρόγραμμα SPP, για το οποίο αναμένεται να υπογραφεί σχετική συμφωνία εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα ενταχθούν στο εν λόγω Πρόγραμμα. Επιπλέον, κατά τη συζήτηση, επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεργασίας ως παράγοντας ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, σε διμερές πλαίσιο.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, η τηλεφωνική επικοινωνία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς με την Ταξίαρχο Χου, επιβεβαιώνει τις άριστες σχέσεις και την πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Κύπρου και ΗΠΑ, η οποία συνεχίζει σταθερά να εξελίσσεται και να ενισχύεται.Η αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει αριθμό δράσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στις ΗΠΑ. Η αρχή έγινε με την άρση του εμπάργκο όπλων. Συνεχίστηκε με τις ασκήσεις και πτήσεις μαχητικών στελθ F-22 που απογειώθηκαν από την Κρήτη και πέταξαν μέχρι πάνω από την κατεχόμενη Καρπασία με βάση ΝΟΤΑΜ της Λευκωσίας και τώρα η επόμενη φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λευκωσίας έρχονται να γίνουν ακόμα πιο στενές με μια διμερή αμυντική συνεργασία.Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ: «Την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022, υπογράφηκε στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, το πρώτο Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΔΑΣ) για το έτος 2023, μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ). Το ΠΔΑΣ υπέγραψαν από πλευράς Εθνικής Φρουράς, ο Διευθυντής Δ΄ κλάδου του ΓΕΕΦ, Συνταγματάρχης Λούκας Χατζηκωνστάντας και από πλευράς των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) των ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), Συνταγματάρχης Ρότζερ Μπάουμαν (Roger Bowman)».Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς, «η υπογραφή του ΠΔΑΣ έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας αλληλοϋποστήριξης σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας (Acquisition and Cross-Servicing Agreement - ACSA), που υπογράφτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, της επικύρωσης της ένταξης της Κύπρου στο State Partnership Program για το οποίο αναμένεται να υπογραφτεί σχετική συμφωνία εντός του 2023 με την Πολιτεία New Jersey, καθώς και της πρόσφατης απόφασης για πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κύπρο».Η Λευκωσία έχει ενεργοποιηθεί διπλωματικά και αμυντικά, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί να σφίξει τον κλοιό γύρω από την Κύπρο, με απώτερο σκοπό την ολική κατάληψη του νησιού σε κατάλληλο χρόνο για την ίδια. Αν και αυτό στα μάτια διεθνολόγων και αναλυτών φαντάζει απίθανο, η αυξανόμενη στρατιωτική επιθετικότητα του καθεστώτος Ερντογάν σε Συρία, Λιβύη και Ναγκόρνο Καραμπάχ, επιβεβαιώνει πως ο επίδοξος "σουλτάνος" βασίζεται ενεργά στην επίτευξη στόχων με στρατιωτικά μέσα.Συνεπώς, οι αμυντικές συμφωνίες της Κύπρου με άλλα κράτη, αλλά και η άρση του εμπάργκο όπλων που ανοίγει το δρόμο στην Κύπρο για εκ νέου ενίσχυση των αμυντικών και αποτρεπτικών τη δυνατοτήτων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δόγματος αποτροπής.