Τρέμουν την Λάρισα οι Τούρκοι-ΗΠΑ και Ελλάδα ετοιμάζουν ήδη το νέο «Ιντσιρλίκ» για να ελέγξουν Αιγαίο και Εύξεινο Πόντο

Όλες οι πτήσεις αμερικανικών UAV θα έχουν ως επίκεντρο την Λάρισα- Η Άγκυρα “βλέπει” ότι χάνει την στρατηγική θέση της στην ΝΑ πτέρυγα τ...



Η Λάρισα θα μετατραπεί σε μια από τις μεγαλύτερες βάσεις των ΗΠΑ στην ΝΑ Μεσόγειο



Πρόσφατα όπως είχαμε αναφέρει, αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, προσγειώθηκαν στην πρόσφατα αναβαθμισμένη αεροπορική βάση της Λάρισας, καθώς Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολουθούν τα νότια και τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.



Οι εργασίες στην βάση κοντά στις «ανατολικές ακτές του Αιγαίου», συνεχίστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2022.



Προγραμματίστηκε να συμπεριληφθούν νέα καταφύγια συντήρησης, ράμπες και επεκτάσεις τροχοδρόμων, με τοπική σύμβαση κατασκευής 21 εκατομμυρίων δολαρίων που θα ολοκληρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.



Στις αρχές του 2023 μάλιστα, αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο από τα νέα υπόστεγα που κατασκευάζονται στην 110 ΠΜ, ενώ αντίστοιχες υποδομές δημιουργούνται και στη «γειτονική» βάση της Αεροπορίας Στρατού, στο Στεφανοβίκειο.



Η ανάπτυξή τους εγκρίθηκε βάσει τροποποιήσεων, που έγιναν στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας (MDCA) που χρονολογείται από το 1990.



Μεταξύ των αλλαγών, που συμφωνήθηκαν πιο πρόσφατα το 2021, η Ουάσιγκτον επιτρέπεται πλέον να πραγματοποιήσει τόσο στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας όσο και στην Στρατιωτική Αεροπορία Στεφανοβίκειο τις ακόλουθες αποστολές: λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας και αναγνώρισης των ΗΠΑ, κάποια τεχνική επεξεργασία εδάφους, καθώς και υποστήριξη αερομεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών τάνκερ.



Το “ μάτι” του αμερικανικού Πενταγώνου θα ελέγχει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο στο πλαίσιο των εξορύξεων αμερικανικών κολοσσών στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στον έλεγχο του Αιγαίου “ στον δρόμο για την Ρωσία”, και αυτό εξοργίζει την Τουρκία, η οποία έχει πάντα τα δικά της σχέδια στην περιοχή.







Πανικός και οργή είναι τα δύο κύρια αισθήματα που διακατέχουν την τουρκική ελίτ, κυρίως για την στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδος, ως προκεχωρημένης βάσης της συμμαχίας “στον δρόμο όμως για τον Εύξεινο Πόντο και την Ρωσία’.Μειονοτική εφημερίδα επικαλούμενη άρθρο του Κυριακάτικου “Βήματος” και τον ελληνικό τύπο αναφέρει ότι “οι ΗΠΑ Χτίζουν ήσυχα μια νέα σύγχρονη «Βάση Ιντσιρλίκ» στην Λάρισα, δείχνοντας ουσιαστικά τις προθέσεις τους έναντι της Τουρκίας.Ο δημοσιογράφος Ιλχάν Ταχτσίν, τονίζει ότι υλοποιείται μυστικά, μια δεύτερη «Βάση τύπου Ιντσιρλίκ» στην Λάρισα, ουσιαστικά για να ελέγξουν την Τουρκία, και τις δράσεις της σε δύο τεράστιες θαλάσσιες περιοχές.“Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν κάτω από άκρα μυστικότητα ένα τεράστιο κέντρο ελέγχου επιτήρησης ηλεκτρονικού πολέμου από τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή στην πόλη της Λάρισας (Γενισεχίρ την αναφέρει μάλιστα) στην περιοχή της Θεσσαλίας της Ελλάδας”, αναφέρει το δημοσίευμα της μειονοτικής εφημερίδας.Το κέντρο αυτό θα ελέγχεται μαζί με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα διαθέτει καταλύματα, διοικητικά κτίρια, κέντρο παραγωγής ενέργειας με γεννήτριες που θα παρέχουν ενεργειακή ανεξαρτησία, σύστημα αεράμυνας, για την ανάπτυξη αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, και θα συνδέεται με την αμερικανική βάση επιθετικών ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο του Βόλου.Very unusual: a USAF Northrop Grumman (reg. 10-2045, callsign FORTE12), departed this morning from NAS Sigonella and returning from a mission over the Black Sea, has landed at Larissa AB, Greece.Never seen before. pic.twitter.com/HVb0CNWIKA — Itamilradar (@ItaMilRadar) January 15, 2023 Μάλιστα ήδη αμερικανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προσγειώνονται στην Λάρισα μετά την αποστολή τους στον Εύξεινο Πόντο.Επίσης κατασκευάζεται κέντρο ελέγχουν δορυφορικών εικόνων με συστήματα ραντάρ για τον έλεγχο κάθε κίνησης στο Αιγαίο.