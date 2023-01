Οι μέρες της μετρημένες... Τίθεται ανοικτά πλέον το ερώτημα στις ΗΠΑ: Η Τουρκία θα φύγει από το ΝΑΤΟ ή θα αποβληθεί;

Για να παραμείνει εντός ΝΑΤΟ δεν το συζητάνε πλέον... Τον τρόπο εξόδου προσπαθούν να ψυχανεμιστούν.,.. Ο έγκυρος ιστότοπος “19FortyFive” σ...







«Η Σουηδία δεν πρέπει να περιμένει υποστήριξη από εμάς για το ΝΑΤΟ», είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά τη διαδήλωση, η οποία είχε εγκριθεί από Σουηδούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η καύση του ιερού ισλαμικού βιβλίου δεν εγκρίθηκε. Νωρίτερα αυτό το μήνα, Κούρδοι διαδηλωτές είχαν επίσης κρεμάσει τον Τούρκο ηγέτη σε ομοίωμα.



«Είναι σαφές ότι αυτοί που προκάλεσαν τέτοια ντροπή μπροστά στην πρεσβεία της χώρας μας δεν μπορούν πλέον να περιμένουν καμία καλοσύνη από εμάς σχετικά με την αίτησή τους», πρόσθεσε ο Ερντογάν.



Η Άγκυρα είναι το τελευταίο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά τώρα τίθενται ερωτήματα εάν είναι πιθανό τα δύο σκανδιναβικά έθνη να είναι σύντομα μέρος της συμμαχίας, ενώ η Τουρκία μπορεί να μην είναι. Ορισμένοι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν προτείνει ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη συμμαχία, στην οποία προσχώρησε επίσημα στις 18 Φεβρουαρίου 1952. Το πρωτόκολλο σχετικά με την ένταξη της υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1951. Η Τουρκία και ο περιφερειακός αντίπαλος, η Ελλάδα ήταν οι πρώτες προσθήκες στη συμμαχία.



Η Άγκυρα ακύρωσε την επικείμενη επίσκεψη του Σουηδού υπουργού Άμυνας Pal Jonson στην Τουρκία και αυτή την εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος του Πατριωτικού Κόμματος (Vatan Partisi) της Τουρκίας Ethem Sancak πρότεινε ότι οι εξελίξεις μπορεί να ωθήσουν τη χώρα του να κάνει ακόμη πιο δραματικά βήματα.



«Το ΝΑΤΟ μάς αναγκάζει να το κάνουμε με τις προκλήσεις του. Η Τουρκία θα αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ σε πέντε έως έξι μήνες», δήλωσε ο Sancak στην εφημερίδα Aydinlik. «Προσπαθούν [το ΝΑΤΟ] να μας εμπλέξουν στα διασταυρούμενα πυρά στη Μέση Ανατολή. Τέλος, μπορείτε να δείτε εκστρατείες κατά του Κορανίου στη Σουηδία και την Ολλανδία».



Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι πάνω από το 80% του τουρκικού πληθυσμού είναι ενάντια στη στρατιωτική συμμαχία – και είπε ότι το Πατριωτικό Κόμμα της Τουρκίας έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για την πλήρη έξοδο από το ΝΑΤΟ και για το κλείσιμο όλων των στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούν στρατεύματα των ΗΠΑ.



Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας σιγοβράζουν εδώ και χρόνια, αλλά αυξήθηκαν μετά την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter, αφού προχώρησε στην απόκτηση του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 «Triumf». Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ υποστήριξαν ότι οι δύο πλατφόρμες δεν είναι συμβατές και η Τουρκία που χρησιμοποιεί και τις δύο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς.



Επίσης, οι συνομιλίες προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει έναν αριθμό προηγμένων αεροσκαφών F-16 Fighting Falcon, μαζί με εξοπλισμό εκσυγχρονισμού για τον τρέχοντα στόλο των μαχητικών αεροσκαφών της, έχουν καθυστερήσει. Οι Αμερικανοί νομοθέτες στο Κογκρέσο ήταν επιφυλακτικοί για την εχθρική ρητορική της Τουρκίας κατά της Αθήνας, ενώ η στάση της Άγκυρας ως προς την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να βοηθήσει στην επίλυση των ζητημάτων.



Κανένα κράτος δεν έχει αποχωρήσει εντελώς από το ΝΑΤΟ, ούτε έχει αποβληθεί. Η Τουρκία θα μπορούσε να είναι η πρώτη – τώρα είναι θέμα αν θα βγει από τη Συμμαχία ή θα αποβληθεί επίσημα. Αλλά φαίνεται όλο και περισσότερο ότι οι μέρες της Τουρκίας ως μέλους είναι μετρημένες.



Σημειώνει: Αυτή την εβδομάδα, η Τουρκία ανέβαλε μια κρίσιμη συνάντηση με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, που είχε σκοπό να επιλύσει ζητήματα σχετικά με την προσπάθεια των σκανδιναβικών χωρών να ενταχθούν στον Οργανισμό Βορειοατλαντικής Συνθήκης (ΝΑΤΟ).Τίτλος του κειμένου: Is Turkey Destined to get Kicked Out of NATO? – Είναι η Τουρκία προορισμένη να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ;Τη Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε επίσης ότι η Σουηδία δεν πρέπει να περιμένει από την Τουρκία να στηρίξει την υποψηφιότητά της για ένταξη μετά από μια διαδήλωση στη Στοκχόλμη κατά την οποία κάηκε ένα αντίγραφο του Κορανίου.