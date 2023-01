Τούρκος αντικαθεστωτικός Α. Μποζκούρτ: “Τα ελληνικά νησιά στόχος των BAYRAKTAR με το πρώτο κύμα”

Η Τουρκία κάνει σχέδια να μεγαλώσει τα σύνορα της χώρας χρησιμοποιώντας το ΝΑΤΟ και την ανέχεια όλων των χωρών της περιοχής ΟΤούρκος αντ...

ΟΤούρκος αντικαθεστωτικός Αμπντουλάχ Μποζκούρτ ανέφερε εκ νέου ότι: “Τα ελληνικά νησιά φέρονται να έχουν γίνει ο κύριος στόχος των εξοπλισμένων τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar, σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης που αναπτύχθηκε για τον τουρκικό στρατό από την κρατική εταιρεία Air Electronics Industry της Τουρκίας (Havelsan).Μια πιο ελαφριά εκδοχή θα κυκλοφορήσει στο κοινό, προφανώς για να κάνει πλύση εγκεφάλου στα νεαρά μυαλά ενάντια στην Ελλάδα”.Mαζική χρήση 200-300 Bayraktar TB2 κατά των νησιών μας σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύγκρουσηςΞένοι στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι “ο τουρκικός στρατός διαθέτει τώρα, τουλάχιστον 200-300 εξοπλισμένα με μικρούς πυραύλους Bayraktar TB2, και Akinci".Όλα αυτά τα τουρκικά επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αποστολές κατά των ελληνικών νησιών με το πρώτο κύμα για παράδειγμα, σε μια ελληνοτουρκική αναμέτρηση.Ένα από τα σενάρια που θα αφορούσε την άμεση εξέλιξη των γεγονότων, υποδηλώνει ότι η Άγκυρα θα εξαπέλυε πιθανότατα μια μαζική επίθεση με drone, σε συνδυασμό με περισσότερες από 100 πυραυλικές επιθέσεις από βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ”. #Greece islands reportedly targeted by armed Turkish Bayraktar drone in a simulation game developed for the military by Turkey's state-owned Air Electronics Industry (Havelsan).A lighter version will be released to the public, apparently to brainwash young minds against Greece pic.twitter.com/01F62ZnWgm — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) January 25, 2023 Τι θα κάνει η Τουρκία σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης με την ΕλλάδαΗ Άγκυρα έχει πολλά προβλήματα να λύσει, αφού πιλότους σε επαρκή νούμερα για μεγάλες διαθεσιμότητες δεν έχει, ενώ ο κίνδυνος πολλαπλών μετώπων ( Κούρδοι, Σύριοι) φοβίζει το τουρκικό γενικό επιτελείο για διασπορά δυνάμεων. Για αυτό ίσως είναι εφικτή μια μαζική επίθεση τουρκικών drone κατά της Ελλάδος σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης.Εκτιμάται ότι η Τουρκία, θα έκανε χρήση μαζικά των μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων της σε όλα τα σενάρια ενός ελληνοτουρκικού πολέμου ή κρίσης, μικρής ή μεγάλης διάρκειας.Ο λόγος αφορά την προσπάθεια μηδενικής αντίδρασης από ελληνικής πλευράς, και η καταστροφή κρίσιμων εγκαταστάσεων, όπως λιμάνια, διυλιστήρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και πολλά άλλα.Η Τουρκία παράγει drone και UAV σε μεγάλους αριθμούς, ενώ τουρκική ιστοσελίδα σε κοινωνικό δίκτυο αναφέρει :ι “Καθώς οι ΗΠΑ ανακατευθύνουν τα αποθηκευμένα αεροσκάφη τους στην Ελλάδα, η Άγκυρα διπλασιάζει την παραγωγή UCAV, SRBM/MRBM, συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών MLRS και βομβών Bunker Buster.Το νέο δόγμα της Άγκυρας με την χρήση μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων είναι τρομερά βολικό για την τουρκική ηγεσία, που έχει πρόβλημα για παράδειγμα στο θέμα των έμπειρων πιλότων, καθώς οι Καταριανοί πιλότοι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε σύγκρουση στο Αιγαίο.Όπως και να έχει, τα τουρκικά επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα δεν μπορούν να κερδίσουν καμία ελληνοτουρκική σύγκρουση από μόνα τους, αλλά σε συνεργασία με την τουρκική πολεμική αεροπορία, η οποία ήδη υστερεί τεχνολογικά της ελληνικής Πολεμικής αεροπορίας, με το χάσμα όσο περνά ο καιρός να μεγαλώνει ανοίγοντας συνεχώς την “ψαλίδα”.Ελληνική αντίδραση κατά των τουρκικών σχεδίωνΟι Τούρκοι, οι οποίοι στοχοποιούν συνέχεια τα νησιά μας, στα οποία έχουν καρτέρι καταγράφοντας κάθε κίνηση, έχουν κύρια επιδίωξη να δυσφημίσουν κυρίως την χώρα μας, και δευτερευόντως να προκαλέσουν οτιδήποτε άλλο.Σε περίπτωση ενός σεναρίου ελληνοτουρκικής διένεξης όμως, αν οι Τούρκοι επιχειρούσαν να κτυπήσουν κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις των ελληνικών δυνάμεων με UCAV, σε συνεργασία με την τουρκική πολεμική αεροπορία, θα τους ανέμενε η ελληνική αντι-drone “ομπρέλα”, αλλά και οι πύραυλοι αέρος-αέρος των ελληνικών αεροσκαφών Rafale F1 και F-16V, οι οποίοι από πολύ μεγάλη απόσταση μπορούν να διαλύσουν τα όνειρα τους.