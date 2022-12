Νέο «δώρο» ΗΠΑ στην Ελλάδα: Τα νέα πανίσχυρα όπλα για τα Viper – Πύραυλοι κρούσης μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας

Την απάντηση των Αμερικανικών αρχών με επίσημα έγγραφα μέσω της γνωστής διαδικασίας LOA (Letter of Offer and Acceptance) περιμένει το Αεροπ...

Την απάντηση των Αμερικανικών αρχών με επίσημα έγγραφα μέσω της γνωστής διαδικασίας LOA (Letter of Offer and Acceptance) περιμένει το Αεροπορικό Επιτελείο προκειμένου να πάρει το ‘’πράσινο φως’’ από τις HΠΑ για την αποδέσμευση και πώληση μια σειρά όπλων τα οποία θα μετατρέψουν τα Viper σε εφιάλτη της Άγκυρας. Στόχος να πιστοποιηθούν το συντομότερο δυνατό στις 83 αναβαθμισμένες ‘’οχιές’’ ώστε πέρα από πανίσχυρα μαχητικά air to air πολέμου να διαθέτουν και μεγάλες δυνατότητες κρούσης για high value στόχους τόσο στη θάλασσα όσο και στο έδαφος και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βάθος εντός της Τουρκικής επικράτειας.Ήδη από το ΓΕΑ έχουν εδώ και αρκετούς μήνες φύγει οι σχετικές LOR(Letter of Request and Availability) για τρία διαφορετικά όπλα τα οποία αφορούν Στρατηγική κρούση σε χερσαίους στόχους, Ναυτική κρούση σε Μονάδες Επιφανείας και κρούση έναντι της εχθρικής Αεράμυνας. Πρόκειται για τρεις διαφορετικούς πυραύλους με κοινό στοιχείο το μεγάλο βεληνεκές και την υψηλή ακρίβεια, τους ΣτρατηγικούςAGM-158 JASSM, τους Αντιπλοικούς AGM-84 Harpoon και τους αντί-ραντάρ πυραύλους AGM-88E AARGM(Advanced Anti Radiation Guided Missile). Πύραυλοι οι οποίοι θα αποτελέσουν το ‘’μακρύ χέρι’’ των Viper και θα έρθουν να προστεθούν στους πανίσχυρους Γαλλικούς Στρατηγικούς SCALP-EG στους Αντιολοικούς AM-39 EXOCET οι οποίο θα χρησιμοποιούνται από τα Rafale και τα Mirage 2000-5(μόνο οι SCALP) ενώ οι AARGM θα έρθουν να αντικαταστήσουν τους παλαιότερης τεχνολογίας AGM-88Β/C HARM.Η εικόνα που διαθέτει το Αεροπορικό Επιτελείο για τις προθέσεις των Αμερικανών να αποδεσμεύσουν και τα τρία όπλα παρά τη δεδομένη αντίδραση της Άγκυρας είναι θετική. Με την πώληση των πανίσχυρων όπλων στην Ελλάδα και στην Πολεμική Αεροπορία να έρχεται ως συνέχεια του εκσυγχρονισμού των 83 F-16 Viper και λίγο πριν περάσει η HAF στην ‘’Stealth’’ 5η γενιά μαχητικών με την απόκτηση του F-35.Οι τρεις πύραυλοι με την απόκτηση τους θα έρθουν να δώσουν στις Μοίρες Viper πέρα από τις μεγάλη υπεροχή στην αναχαίτιση έναντι της Τουρκικής αεροπορίας με το ραντάρ AESA δυνατότητες σε αποστολές κρούσης είτε σε θαλάσσιο περιβάλλον με τους Harpoon είτε σε εχθρικό έδαφος με τους JASSM και τους AARGM.Το πανίσχυρο Stand Off βλήμα AGM-158A JASSM (Joint Air to Surface Standoff Missile) αποτελεί ‘’πόθο’’ της Πολεμικής Αεροπορίας εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο υψηλής ακρίβειας Στρατηγικό βλήμα που διαθέτουν οι ΗΠΑ για χρήση από μαχητικά αεροσκάφη. Αφορά ‘’high value’’ στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος οι οποίοι προστατεύονται από ισχυρή αντιαεροπορική ‘’ομπρέλλα’’. Αν και η ακριβής εμβέλεια του παραμένει απόρρητη οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για βεληνεκές το οποίο ανάλογα με το ύψος και την ταχύτητα άφεσης μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τα 350 χιλιόμετρα και να πλήξει με απόλυτη ακρίβεια τον στόχο. Καθώς καθοδηγείται με συνδυασμό βοηθημάτων GPS, υπέρυθρων IR και αντιμέτρων σε παρεμβολές ενώ σύμφωνα με τον κατασκευαστή μπορεί να παραμείνει ‘’αόρατο’’ ή να είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμο από τα εχθρικά ραντάρ. Βλήμα ανάλογης λογικής και δυνατοτήτων με τους Γαλλικούς Στρατηγικούς SCALP-EG.O ‘’ναυτικός” AGM-84N Block 2+ Harpoon είναι η αεροπορική έκδοση του AGM-84D Block 1C Harpoon ο οποίος χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό πάνω στις φρεγάτες του Στόλου αλλά σε βελτιωμένη έκδοση. Αποτελεί αντιπλοϊκό πύραυλο με ανάλογες του Γαλλικού Exocet δυνατότητες και θα αποτελέσει ένα ακόμη φόβητρο για τον εχθρικό στόλο. Αφού αποτελεί βλήμα υψηλής ακρίβειας που κατευθύνεται από μεγάλη απόσταση με συνδυαστική καθοδήγηση προς το πλοίο-στόχο.Για την Πολεμική Αεροπορία άμεση είναι η ύπαρξη σύγχρονων αντι-ραντάρ όπλων αφού η καταστολή των επίγειων ραντάρ ουσιαστικά ‘’τυφλώνει’’ την εχθρική αεροπορία και αεράμυνα.Η αντικατάσταση του παλαιάς τεχνολογίας HARM με το καινούργιο πανίσχυρο AGM-88E AARGM είναι πλέον επιβεβλημένη. Καθώς το αντι-ραντάρ βλήμα διαθέτει σύγχρονο λογισμικό,παθητική καθοδήγηση, δυνατότητα κρούσης ακόμα και συστημάτων ραντάρ που δεν εκπέμπουν σήμα, και βεληνεκές που πλέον αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα.Η απόκτηση όπως είναι φυσικό των τριών πανίσχυρων όπλων δίνει τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες στα Viper και τα μετατρέπει σε ‘’φονικές’’ πλατφόρμες κρούσης. Από: newpost.gr - Του Κώστα Σαρικά