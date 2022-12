Στο στόχαστρο της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας το UAS SIRTAP ενώ κινούμαστε για εκσυγχρονισμό των 500 αρμάτων μάχης Leopard 1 A5

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση, εκ μέρους των εταιρειών, των δυνατοτήτων του υπό ανάπτυξη μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος SIRTAP που κατασκευάζει.

Συνάντηση Εκπροσώπων των Εταιρειών «Meccanica, Missionware & NBS» στο ΓΕΑ



Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση των εκπροσώπων των εταιρειών «Meccanica», κ. Πάνου Γιαννακόπουλου (Business Development), κ. Θεόδωρου Δογραμματζή (Technical Consultant), κ. Γεώργιου Γεωργίου (Technical Consultant), «Missionware», κ. Βασιλείου Γαϊτανίδη (CEO) και «NBS», κ. Αριστείδη Ζιά (General Manager), με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, καθώς και προσωπικό της 114 Πτέρυγας Μάχης.



Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση, εκ μέρους των εταιρειών, των δυνατοτήτων του υπό ανάπτυξη μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος SIRTAP που κατασκευάζει.

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας «Airbus Defence and Space», κ. Gonzalo Rodriguez Borobio (Head of Sales), κ. Fernando (Head of Marketing), κ. Christos German (Director Key Account), με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ.