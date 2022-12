Οι αμερικανικοί «θεριστές» MQ-9 Reaper, ήρθαν για να μείνουν στη Λάρισα

Στα μέσα Νοεμβρίου έφτασαν στη Λάρισα τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη MQ-9 Reaper ή θεριστές, όπως είναι το παρατσούκλι τους, με αντιπροσωπε...

Του Χρήστου ΜαζανίτηΗ αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται σημαντικά και μάλιστα ακόμη μία ελληνική βάση μετατρέπεται σε κόμβο στρατηγικής σημασίας.Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση Λάρισας 8 Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη – UAV MQ-9 REAPER της USAFE με το προσωπικό υποστήριξής τους, στο πλαίσιο του υφιστάμενου και εν εξελίξει σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ για την προώθηση, υλοποίηση και διαρκή διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με φίλες και σύμμαχες χώρες, και μετά από στενή και αγαστή συνεργασία των αρμοδίων Κλάδων του με τις Αμερικανικές αρχές.Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μεταστάθμευση έχει διάρκεια ενός έτους, κάτι που προβλέπεται να ενισχύσει την διαλειτουργικότητα, τις δυνατότητες και την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ και έλαβε χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις υλοποίησης της Επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ (Mutual Defense Cooperation Agreement – MDCA), καθώς και της Εφαρμοστικής Διευθέτησής της που υπεγράφη μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και της US European Command (EUCOM) την 1 Νοεμβρίου 2021 .Η παρουσία των κορυφαίων οπλισμένων αμερικανικών UAV με το παρατσούκλι «θεριστές» εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και μετά τους 12 μήνες, αφού αποτελεί κοινό μυστικό ότι στον σχεδιασμό Ελλάδας και ΗΠΑ είναι η μετατροπή της 110 Πτέρυγας Μάχης, στην Λάρισα, σε στρατηγικό κόμβο αμερικανικών και ελληνικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας υποδέχθηκαν Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ που βρίσκεται αναπτυγμένο στις εγκαταστάσεις της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) στο Στεφανοβίκειο και στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110 ΠΜ) στην Λάρισα.Η εν λόγω επίσκεψη οργανώθηκε και σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)] και της Εφαρμοστικής Διευθέτησής της.Η Αντιπροσωπεία αποτελείτο από το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο της Υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική και την παγκόσμια Αντιτρομοκρατία κ. David Cicilline ως επικεφαλής (Chair, Subcommittee on the Middle East, North Africa, and Global Counterterrorism), καθώς και τα μέλη του Κογκρέσου κ. Joe Wilson, κ. Susan Wild, κ. Sara Jacobs, κ. Kat Cammack και κ. Amata Coleman Radewagen.Η «Φωλιά»Όπως είχαμε γράψει στο enikos.gr, στόχος του ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, είναι να μετατραπεί η 110 Π.Μ. σε φωλιά των ελληνικών UAVs. Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει ήδη σκέψη αναβάθμισης των UAVs «ΠΗΓΑΣΟΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία κατασκευάζονται από την ΕΑΒ. Η αναβάθμιση αυτή μπορεί να γίνει σε συνεργασία με Ισραηλινούς, με στόχο τη μετατροπή των «ΠΗΓΑΣΟΣ» σε αεροσκάφη μάχης!Ήδη, έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να αποκτήσει 3 UAV – MQ9 στην έκδοση Guardian ενώ υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση κι επιπλέον UAV του τύπου στην έκδοση Reaper.Η τιμή του ενός UAV ανέρχεται στα 57 εκατ. δολάρια, όσο δηλαδή ενός F-16, τη στιγμή που ένα Bayraktar κοστίζει περίπου 5 εκατ. δολάρια. Αυτό και μόνο το στοιχείο δείχνει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά τεχνολογίας μεταξύ αμερικανικού και τουρκικού UAV. Το MQ-9 έχει τη δυνατότητα να πετά για 40 ώρες, φέρει δύο κάμερες, η ακτίνα του ραντάρ είναι 250 χλμ. και έχει εμβέλεια δράσης από τη Λάρισα έως την… Κύπρο (1.850 χλμ.), με επιχειρησιακή οροφή τα 50.000 πόδια.Με απλά λόγια, τα τουρκικά UAVs θα έχουν συνεχώς έναν απρόσβλητο «μεγάλο αδελφό» πάνω από το κεφάλι τους. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει η Realnews στο φύλλο της 5ης Ιουνίου, υπάρχει η σκέψη για την προμήθεια επιπλέον τριών αμερικανικών MQ-9 στην έκδοση Reaper, δηλαδή του πολεμικού τύπου που μπορεί να μεταφέρει μέγιστο φορτίο βάρους 1.800 κιλών. Αυτό μεταφράζεται σε 7 έως 10 πυραύλους.Ο σχεδιασμός του ΓΕΕΘΑ δεν περιλαμβάνει απλά την απόκτηση κάποιων UAVs προκειμένου να ανασχέσει την όποια τουρκική απειλή, αλλά τη δημιουργία ενός σμήνους με πολυεπίπεδο τρόπο δράσης.Με την απόκτηση των MQ-9, η Πολεμική Αεροπορία θα ξεφύγει από την κατηγορία των MALE UAVs (δηλαδή των Medium-altitude long-endurance unmanned aerial vehicle) που έχουν επιχειρησιακό υψόμετρο από 19.000 έως 30.000 πόδια. Όμως, η λίστα που εξετάζεται περιλαμβάνει τόσο την απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης όσο και μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναγνώρισης.Ήδη η Πολεμική Αεροπορία έχει μεγάλη εμπειρία από τη χρήση -μέσω leasing- των δύο ισραηλινών HERON, που επιχειρούν από Σκύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για το ενδεχόμενο απόκτησης επιπλέον τριών HERON στην έκδοση UCAV, δηλαδή μάχης.Οι συζητήσεις έχουν στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τους Ισραηλινούς σε χρονικό ορίζοντα που υπερβαίνει κατά πολύ τη θητεία του νυν Αρχηγού και αναμένεται να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές στην ηγεσία του ΓΕΕΘΑ. Ταυτόχρονα, υπάρχουν κι άλλες εισηγήσεις, όπως είναι η αγορά των HERON που επιχειρούν ήδη από Σκύρο, όταν λήξει το συμβόλαιό τους, αλλά και η μεταφορά όλων των ελληνικών UAV’s στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.enikos.gr